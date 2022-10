Mazzu wil zelfde Anderlecht zien in Waregem: "Tegen Club was van het beste dit seizoen"

clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. Mazzu: "Efficiëntie komt met vertrouwen"'. In de laatste 2 verloren thuisduels, tegen Charleroi en Club Brugge, hoefde de nederlaag niet, had Anderlecht zijn vele kansen benut. Efficiëntie lijkt het grootste werkpunt. "Ik weet niet meer welke trainer het zei deze week, maar op efficiëntie kan je moeilijk werken", reageerde Mazzu. "Uiteraard wordt er op training gewerkt op de aanvallende patronen en de afwerking, maar efficiëntie komt vooral met vertrouwen." "En misschien waren we tegen Brugge wel efficiënter geweest mét doellijntechnologie", lachte hij alluderend op de geweldige save van Mignolet op de inzet van Silva op het eind. "Maar het was een scheidsrechterlijke beslissing en die moeten we respecteren.” . Mazzu: "Efficiëntie komt met vertrouwen"' In de laatste 2 verloren thuisduels, tegen Charleroi en Club Brugge, hoefde de nederlaag niet, had Anderlecht zijn vele kansen benut. Efficiëntie lijkt het grootste werkpunt.



clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Het resultaat was teleurstellend. Maar de groep is er zich van bewust dat de wedstrijd tegen Club Brugge een van de beste prestaties was van dit seizoen. Qua intensiteit, qua loopacties, qua verticaliteit. We moeten daarop voortbouwen. Ik zal de groep pushen om hetzelfde niveau te halen. Anderlecht-coach Felice Mazzu.

clock 11:12 vooraf, 11 uur 12. Zorgen voor Mazzu. Niet alleen qua punten en prestaties loopt het niet vlot bij Anderlecht, maar coach Mazzu heeft ook personeelproblemen. Raman, Duranville en Kana zijn nog altijd geblesseerd, Delcroix en Sardella zijn twijfelachtig. . Zorgen voor Mazzu Niet alleen qua punten en prestaties loopt het niet vlot bij Anderlecht, maar coach Mazzu heeft ook personeelproblemen. Raman, Duranville en Kana zijn nog altijd geblesseerd, Delcroix en Sardella zijn twijfelachtig.



clock 09:56 vooraf, 09 uur 56.

clock 09:52 vooraf, 09 uur 52. De Brusselaars speelden goed tegen Club Brugge, maar verloren door een onklopbare Mignolet. Ze zullen gebrand zijn op de zege. Ze hebben spelers die het verschil kunnen maken in een 1 op 1. Het is aan ons om goed te verdedigen, niet te vervallen in kleine foutjes en vanuit onze structuur en filosofie te proberen voetballen. Zulte Waregem-coach Ibrahim Leye. De Brusselaars speelden goed tegen Club Brugge, maar verloren door een onklopbare Mignolet. Ze zullen gebrand zijn op de zege. Ze hebben spelers die het verschil kunnen maken in een 1 op 1. Het is aan ons om goed te verdedigen, niet te vervallen in kleine foutjes en vanuit onze structuur en filosofie te proberen voetballen. Zulte Waregem-coach Ibrahim Leye

clock 09:48 vooraf, 09 uur 48. We moeten met dezelfde mindset van tijdens de derby de wedstrijd aanvatten. Het kampioenschap is nog erg lang en elke week zullen er ploegen verschuiven van plaats. We hebben de kwaliteiten om in de hoogste afdeling te blijven voetballen. Het is aan ons om elke week dezelfde prestatie als tegen de buren te herhalen. Zulte Waregem-coach Leye. We moeten met dezelfde mindset van tijdens de derby de wedstrijd aanvatten. Het kampioenschap is nog erg lang en elke week zullen er ploegen verschuiven van plaats. We hebben de kwaliteiten om in de hoogste afdeling te blijven voetballen. Het is aan ons om elke week dezelfde prestatie als tegen de buren te herhalen. Zulte Waregem-coach Leye

clock 09:44 vooraf, 09 uur 44. Nummer 9 tegen nummer laatst. Anderlecht heeft de punten nodig om op te klimmen naar de top 4, maar Zulte Waregem evenzeer om weg te komen van de laatste plaats. Anderlecht verloor op de vorige speeldag thuis van Club Brugge, Zulte Waregem tankte vertrouwen met een klinkende derbyzege in Kortrijk. Het team van coach Mazzu is 9e met amper 16 punten uit 12 wedstrijden, de ploeg van Leye staat 18e met 8 punten. Als Anderlecht vanavond wint, komt het naast Westerlo op de 8e plaats, wint Zulte Waregem, dan geeft het mogelijk de rode lantaarn door. Seraing, Oostende en Kortrijk hebben ook 11 punten. . Nummer 9 tegen nummer laatst Anderlecht heeft de punten nodig om op te klimmen naar de top 4, maar Zulte Waregem evenzeer om weg te komen van de laatste plaats.



