LIVE: Lazare opent voor Union en viert met een 3-voudige flikflak tegen Gent

Fase per fase

clock 37' eerste helft, minuut 37. Vanzeir legt 'm naast. Dit had de 2-0 moeten zijn. Boniface speelt Vanzeir knap aan. De aanvaller legt de bal naast. Een zeldzame misser van Vanzeir. De jongste matchen scoort hij met de ogen toe. . Vanzeir legt 'm naast Dit had de 2-0 moeten zijn. Boniface speelt Vanzeir knap aan. De aanvaller legt de bal naast.

clock 35' Depoitre op Moris. Na een snelle tegenaanval bedient Odjidja Depoitre op rechts. Moris verkleint de hoek zoals het moet. . eerste helft, minuut 35. crucial save Depoitre op Moris Na een snelle tegenaanval bedient Odjidja Depoitre op rechts. Moris verkleint de hoek zoals het moet.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Union-doelman Moris speelt te slordig in. Hong kan net geschenk net niet uitpakken. . Union-doelman Moris speelt te slordig in. Hong kan net geschenk net niet uitpakken.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Na een halfuur ziet het er niet naar uit dat de 1-1 in de lucht hangt. Een zuivere doelkans van AA Gent hebben we nog niet gezien. . Na een halfuur ziet het er niet naar uit dat de 1-1 in de lucht hangt. Een zuivere doelkans van AA Gent hebben we nog niet gezien.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Hein Vanhaezebrouck zal het niet graag zien op zijn scherm. Zijn team laat zich weer betrappen op individuele fouten. Gelukkig voor Torunarigha kan Boniface de misser niet afstraffen. Halverwege de eerste helft blijft het 1-0. . Hein Vanhaezebrouck zal het niet graag zien op zijn scherm. Zijn team laat zich weer betrappen op individuele fouten.

clock 22' eerste helft, minuut 22.

clock 21' Gele kaart voor Siebe Van der Heyden van Union tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Siebe Van der Heyden Union

clock 21' eerste helft, minuut 21. Geen Union - Club voor Van der Heyden. Van der Heyden is er zaterdag niet bij in de topper tegen Club Brugge. In een duel met Samoise gebruikt hij volgens de scheidsrechter iets te veel arm. Zijn 5e gele kaart van hert seizoen is een feit. En dat betekent een match brommen. . Geen Union - Club voor Van der Heyden Van der Heyden is er zaterdag niet bij in de topper tegen Club Brugge. In een duel met Samoise gebruikt hij volgens de scheidsrechter iets te veel arm.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Het is Union dat de match in handen heeft. Boniface speelt een goede wedstrijd, maar deze bal had hij richting Vanzeir moeten spelen. Zijn poging op doel levert niks op. . Het is Union dat de match in handen heeft. Boniface speelt een goede wedstrijd, maar deze bal had hij richting Vanzeir moeten spelen. Zijn poging op doel levert niks op.

clock 18' Gele kaart voor Michael Ngadeu-Ngadjui van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 18 yellow card Michael Ngadeu-Ngadjui KAA Gent

clock 18' eerste helft, minuut 18. Ngadeu haakt Adingra. De aalvlugge Adingra wil zich de grote rechthoek inkappen. Ngadeu haakt hem en krijgt er geel voor. Lynen mikt de vrijschop hoog over. . Ngadeu haakt Adingra De aalvlugge Adingra wil zich de grote rechthoek inkappen. Ngadeu haakt hem en krijgt er geel voor.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Zo viert Lazare Amani de 1-0.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Leuk voor de Lazare: hij maakt zijn eerste van het seizoen. . Leuk voor de Lazare: hij maakt zijn eerste van het seizoen.

clock 12' eerste helft, minuut 12.

clock 12' eerste helft, minuut 12. "De 12e man heeft ook een kalender". De meegereisde fans van AA Gent ontrollen een spandoek. Ze maken zich druk om het vroege tijdstip op een weekdag. "De 12e man heeft ook een kalender", staat er te lezen. . "De 12e man heeft ook een kalender" De meegereisde fans van AA Gent ontrollen een spandoek. Ze maken zich druk om het vroege tijdstip op een weekdag.

clock 12' eerste helft, minuut 12. De twaalfde man van AA Gent windt zich op.

clock 12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Lazare Amani van Union. 1, 0. goal Union KAA Gent 39' 1 0

clock 11' eerste helft, minuut 11. GOAL: Lazare 1-0. Lazare scoort knap en viert knap. Na zijn schot in de rechterbovenhoek trakteert hij de thuisfans op een driedubbele flikflak. Wesley Sonck is jaloers. Hij hield het in zijn carrière op een enkelvoudige. . GOAL: Lazare 1-0 Lazare scoort knap en viert knap. Na zijn schot in de rechterbovenhoek trakteert hij de thuisfans op een driedubbele flikflak.

