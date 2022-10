LIVE (18u30): Union en KAA Gent treffen elkaar in boeiende midweekclash

clock 16:35 vooraf, 16 uur 35. Gent presteert ook buitenshuis. AA Gent doet het dit seizoen even goed in eigen huis als op verplaatsing. Zowel in de Ghelamco Arena als buitenshuis sprokkelde het 10 punten. Resultaten AA Gent op verplaatsing: Standard - AA Gent 2-2 KV Oostende - AA Gent 1-3 Anderlecht - AA Gent 0-1 Charleroi - AA Gent 2-1 RC Genk - AA Gent 1-0 Eupen - AA Gent 0-4 . Gent presteert ook buitenshuis AA Gent doet het dit seizoen even goed in eigen huis als op verplaatsing. Zowel in de Ghelamco Arena als buitenshuis sprokkelde het 10 punten.

Resultaten AA Gent op verplaatsing: Standard - AA Gent 2-2 KV Oostende - AA Gent 1-3 Anderlecht - AA Gent 0-1 Charleroi - AA Gent 2-1 RC Genk - AA Gent 1-0

Eupen - AA Gent 0-4

clock 16:33 vooraf, 16 uur 33. Union-aanvaller Dante Vanzeir jast ze er de jongste weken weer vlot in. De voorbije 3 wedstrijden scoorde hij 4 keer in de Jupiler Pro League. Tussendoor maakte Vanzeir er ook een in de Europa League. Kijk hieronder naar de video. . Union-aanvaller Dante Vanzeir jast ze er de jongste weken weer vlot in. De voorbije 3 wedstrijden scoorde hij 4 keer in de Jupiler Pro League.

Tussendoor maakte Vanzeir er ook een in de Europa League. Kijk hieronder naar de video.

clock 16:32 vooraf, 16 uur 32. Dante Vanzeir scoort in Europa. Dante Vanzeir scoort in Europa

clock 16:28 vooraf, 16 uur 28. Union voor 15 op 15. Dat het Union voor de wind gaat, blijkt uit de cijfers. Vanavond speelt de vicekampioen voor een 5e competitie-overwinning op een rij. Na de nipte thuisnederlaag op 11 september tegen Genk (1-2) won Union in Eupen (1-2), in Leuven (0-3), van Cercle (2-1) en in Oostende (1-6). Volgt straks AA Gent? . Union voor 15 op 15 Dat het Union voor de wind gaat, blijkt uit de cijfers. Vanavond speelt de vicekampioen voor een 5e competitie-overwinning op een rij.

Na de nipte thuisnederlaag op 11 september tegen Genk (1-2) won Union in Eupen (1-2), in Leuven (0-3), van Cercle (2-1) en in Oostende (1-6).

Volgt straks AA Gent?

clock 13:56 vooraf, 13 uur 56.

clock 19-10-2022 19-10-2022.

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40. Vanhaezebrouck mist persmoment (en match?) door ziekte. Geen Hein Vanhaezebrouck op het vertrouwde persmoment vanmiddag. Een gevolg van de openlijke clash met voorzitter Ivan De Witte? Allerminst. De coach is geveld door ziekte. "Dat is al het geval sinds Zweden", vertelde assistent Peter Balette, die HVH verving. "Hij heeft zich sterk willen houden, maar de medicijnen hielden hem niet op de been. Als ik hem al moeilijk versta aan de telefoon weet je dat training geven niet lukt." Hoe zullen de Buffalo's dat dan aanpakken tegen Union? “Er is een A- en B-scenario", verklapte Balette. "Hein zal misschien aanwezig zijn, maar hij zal niet in de kleedkamer komen. Het is besmettelijk, zijn vrouw is ook al aangestoken. Contacten met spelers gaat hij dus mijden. We hebben wel alles besproken." . Vanhaezebrouck mist persmoment (en match?) door ziekte Geen Hein Vanhaezebrouck op het vertrouwde persmoment vanmiddag. Een gevolg van de openlijke clash met voorzitter Ivan De Witte? Allerminst. De coach is geveld door ziekte.

"Dat is al het geval sinds Zweden", vertelde assistent Peter Balette, die HVH verving. "Hij heeft zich sterk willen houden, maar de medicijnen hielden hem niet op de been. Als ik hem al moeilijk versta aan de telefoon weet je dat training geven niet lukt."

Hoe zullen de Buffalo's dat dan aanpakken tegen Union?

“Er is een A- en B-scenario", verklapte Balette. "Hein zal misschien aanwezig zijn, maar hij zal niet in de kleedkamer komen. Het is besmettelijk, zijn vrouw is ook al aangestoken. Contacten met spelers gaat hij dus mijden. We hebben wel alles besproken."

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40.

clock 16:40 vooraf, 16 uur 40.