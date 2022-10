LIVE: Kelderkraker in Seraing, Cercle Brugge wil goede lijn doortrekken

Langs beide kanten wordt het vooral met lange ballen geprobeerd, maar de verdedigers zijn voorlopig baas over hun rechtstreekse tegenstanders. Spitsen in vorm Denkey (Cercle) en Mouandilmadji (Seraing) wachten op een eerste kans.

Seraing speelt goed in blok en heeft met Bernier en Mouandilmadji twee goede spitsen. We zijn op onze hoede.

Lahssaini komt terug in de ploeg in de plaats van Vagner. Verder voert José Jeunechamps geen wissels door.

vooraf, 20 uur 06. Jonge Belg in de basis bij Cercle. Weinig redenen tot wisselen bij Cercle Brugge na de glansprestatie van vorige week. Enkel in de verdediging zien we een wijziging: Marcelin is er niet bij, hij wordt vervangen door de jonge Belg Christiaan Ravych. Benieuwd wat hij kan bij zijn debuut in de basis. .