LIVE: Cercle houdt controle na de rust, maar voorsprong blijft krap

tweede helft, minuut 71. Kansloze tweede helft. Voor een spektakelrijke wedstrijd moet je niet in Luik zijn vanavond. In de tweede helft noteerden we nog geen enkel doelgevaar van betekenis. Hopelijk komt er toch nog een spannend slotstuk. .

tweede helft, minuut 64. In vergelijking met de eerste helft is de wedstrijd wel meer in evenwicht. Al hebben we nog steeds niet het gevoel dat Seraing de verdediging van Cercle snel zal weten te ontrusten. Jonge Belg Ravych houdt goed stand. .