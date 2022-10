LIVE: Steven Defour staat voor zijn vuurdoop als hoofdcoach tegen zijn ex-team Standard

Vanlerberghe werkt een bal weg tegen de borst van Dragus. Het achteruitleggen op Balikwisha is goed, maar zijn uithaal is geen probleem voor Coucke.

De blitzstart van Mechelen was van korte duur. Standard neemt het spel in handen. Ze proberen de bal snel van voet tot voet te laten gaan.

De spelers staan klaar in de catacomben. De mindere resultaten van Mechelen hebben voorlopig geen invloed op de opkomst Achter de Kazerne. Het stadion is goed gevuld voor een weekavond.

clock 19:52

vooraf, 19 uur 52. Defour gooit er spits bij. Steven Defour houdt min of meer vast aan de namen die ook bij zijn voorganger het vertrouwen kregen. Al maakt hij een opvallende wijziging: met Julien Ngoy gooit hij een extra diepe spits in het team. Verdediger Thibaut Peyre verhuist naar de bank. Wijst dit op een ander systeem? Of schuift Defour gewoon Vanlerberghe een rijtje naar achter? We zullen het zien. .