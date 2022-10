LIVE: Eerste helft levert geen doelpunten op Achter de Kazerne, Standard is wel baas

clock 21:36 rust, 21 uur 36. Ik denk niet dat we iets verkeerd doen. We moeten de bal in de opbouw misschien nog iets beter bijhouden, maar het is geen gemakkelijke ploeg om tegen te spelen. Aron Donnum. Ik denk niet dat we iets verkeerd doen. We moeten de bal in de opbouw misschien nog iets beter bijhouden, maar het is geen gemakkelijke ploeg om tegen te spelen. Aron Donnum

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. rust: 0-0. We gaan de rust in zonder doelpunten en daar mag KV Mechelen blij om zijn. De ploeg van Steven Defour heeft in de eerste helft geen enkel schot op doel gelost. Beterschap na de rust? . rust: 0-0 We gaan de rust in zonder doelpunten en daar mag KV Mechelen blij om zijn. De ploeg van Steven Defour heeft in de eerste helft geen enkel schot op doel gelost. Beterschap na de rust?

clock 45' eerste helft, minuut 45. Standard heeft het toch helemaal overgenomen nu van KV Mechelen. Stef Wijnants, Sporza Radio. Standard heeft het toch helemaal overgenomen nu van KV Mechelen. Stef Wijnants, Sporza Radio

clock 42' eerste helft, minuut 42. Standard blijft op het einde van de eerste periode stevig aandringen. Bijna alle Mechelaars staan in de 16 om hun doel te verdedigen. . Standard blijft op het einde van de eerste periode stevig aandringen. Bijna alle Mechelaars staan in de 16 om hun doel te verdedigen.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Mooie combinatie op de linkerkant tussen Donnum en Dragus. Bolingoli kan de voorzet nog juist in corner verwerken. Intussen heeft Birger Verstraete alweer een gele kaart gepakt, maar dat hoeft niet te verrassen. . Mooie combinatie op de linkerkant tussen Donnum en Dragus. Bolingoli kan de voorzet nog juist in corner verwerken. Intussen heeft Birger Verstraete alweer een gele kaart gepakt, maar dat hoeft niet te verrassen.

clock 33' eerste helft, minuut 33.

clock 32' Gele kaart voor Birger Verstraete van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 32 yellow card Birger Verstraete KV Mechelen

clock 31' eerste helft, minuut 31. Hairemans heeft het moeilijk. Hairemans is niet aan zijn beste partij bezig. Weer speelt hij een ziekenhuisbal, deze keer richting Vanlerberghe. Hij komt onzacht in aanraking met Dusenne, maar beide heren kunnen wel tegen een stootje. . Hairemans heeft het moeilijk Hairemans is niet aan zijn beste partij bezig. Weer speelt hij een ziekenhuisbal, deze keer richting Vanlerberghe. Hij komt onzacht in aanraking met Dusenne, maar beide heren kunnen wel tegen een stootje.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Mechelen heeft nu toch al een paar keer de kans gekregen om gevaarlijk te counteren, maar telkens wordt de verkeerde keuze gemaakt. Nu speelt Hairemans te kort voor Storm. . Mechelen heeft nu toch al een paar keer de kans gekregen om gevaarlijk te counteren, maar telkens wordt de verkeerde keuze gemaakt. Nu speelt Hairemans te kort voor Storm.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Dewaele levert de bal zomaar in bij Da Cruz. Schoofs dribbelt de zestien in, maar wordt uit evenwicht gebracht. Niet door een tegenstrever, wel door scheidsrechter Vergoote. De Mechelse kapitein is woest. . Dewaele levert de bal zomaar in bij Da Cruz. Schoofs dribbelt de zestien in, maar wordt uit evenwicht gebracht. Niet door een tegenstrever, wel door scheidsrechter Vergoote. De Mechelse kapitein is woest.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Vervanging bij Standard, Aron Dønnum erin, Jacob Barrett Laursen eruit wissel substitution out Jacob Barrett Laursen substitution in Aron Dønnum

clock 22' eerste helft, minuut 22. Het is Donnum die Barret komt vervangen. Toch een serieuze domper voor de linkerflankspeler. . Het is Donnum die Barret komt vervangen. Toch een serieuze domper voor de linkerflankspeler.

clock 21' Barret moet naar de kant. Zojuist trapte hij zich bijna op het scorebord, maar nu lijkt het erop dat de match van Barret er al opzit na nog geen 20'. Na een goede loopactie grijpt hij plots naar zijn hamstrings. . eerste helft, minuut 21. injury Barret moet naar de kant Zojuist trapte hij zich bijna op het scorebord, maar nu lijkt het erop dat de match van Barret er al opzit na nog geen 20'. Na een goede loopactie grijpt hij plots naar zijn hamstrings.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Barret krult naast. Dusenne probeert dwars door de verdediging van Mechelen te dribbelen, maar wordt gestuit. In de herneming viseert Barret de verste paal. Veel scheelt het niet. . Barret krult naast Dusenne probeert dwars door de verdediging van Mechelen te dribbelen, maar wordt gestuit. In de herneming viseert Barret de verste paal. Veel scheelt het niet.

clock 16' eerste helft, minuut 16.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Snelle tegenstoot van Standard. Balikwisha draait goed weg bij een opzittende Bolingoli. De voorzet van Dewaele wordt in hoekschop verwerkt. Die levert niets op. . Snelle tegenstoot van Standard. Balikwisha draait goed weg bij een opzittende Bolingoli. De voorzet van Dewaele wordt in hoekschop verwerkt. Die levert niets op.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Mechelen deinst niet terug. Mechelen is met veel lef aan de partij begonnen. Defour heeft zijn troepen vrij hoog geposteerd. Bolingoli probeert de bal te stelen bij Dewaele, maar maakt daarbij een foutje. . Mechelen deinst niet terug Mechelen is met veel lef aan de partij begonnen. Defour heeft zijn troepen vrij hoog geposteerd. Bolingoli probeert de bal te stelen bij Dewaele, maar maakt daarbij een foutje.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het gaat goed op en af. Ngoy wordt afgeblokt, Vanlerberghe smoort de counter in de kiem door Zinckernagel neer te halen. . Het gaat goed op en af. Ngoy wordt afgeblokt, Vanlerberghe smoort de counter in de kiem door Zinckernagel neer te halen.