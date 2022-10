LIVE: Paintsil opent pijlsnel voor leider Racing Genk

In vergelijking met de match tegen Seraing (2-2) komen Dierckx en Fixelles in de ploeg. Akbunar en Mineiro maken plaats.

vooraf, 20 uur 40. Westerlo met Dierckx en Fixelles. De 11 van Westerlo: Bolat, Reynolds, Seigers, Tagir, De Cuyper, Madsen, Fixelles, Dierckx, Chadli, Dorgeles, Foster In vergelijking met de match tegen Seraing (2-2) komen Dierckx en Fixelles in de ploeg. Akbunar en Mineiro maken plaats. .

Geen verrassingen in de ploeg van Wouter Vrancken, die niet van roteren houdt. Flankverdediger Preciado hoeft nog niet te brommen (voor zijn rode kaart tegen OHL). Hij vangt de schorsing van Arteaga op. Linksbuiten Joseph Paintsil begint nog een keer in de basis.

vooraf, 20 uur 29. Genk met Preciado en Paintsil. Geen verrassingen in de ploeg van Wouter Vrancken, die niet van roteren houdt. Flankverdediger Preciado hoeft nog niet te brommen (voor zijn rode kaart tegen OHL). Hij vangt de schorsing van Arteaga op. Linksbuiten Joseph Paintsil begint nog een keer in de basis. .

clock 14:33

vooraf, 14 uur 33. Als atleet streef je altijd naar het hoogste, dus het is fijn om vandaag de rangschikking te leiden. Maar het is nog vroeg in het seizoen om daar verder veel belang aan te hechten. We moeten met onze voeten op de grond blijven en met volle energie blijven werken voor elkaar. Genk-coach Wouter Vrancken .