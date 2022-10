LIVE: Leider Racing Genk schiet met scherp, Westerlo met z'n tienen

Pluim voor de supporters van Westerlo. Zij blijven zich amuseren in de hoek van het stadion.

tweede helft, minuut 83. Pluim voor de supporters van Westerlo. Zij blijven zich amuseren in de hoek van het stadion. .

Nu is het wel prijs voor Hrosovsky. De Slovaak wipt de bal netjes in de rechthoek.

tweede helft, minuut 78. toch nog een doelpunt voor Genk. Nu is het wel prijs voor Hrosovsky. De Slovaak wipt de bal netjes in de rechthoek. .

Genk blijft Westerlo op de eigen helft drukken. Hrosovsky schiet vanuit de tweede lijn, de bal belandt in de armen van Bolat.

tweede helft, minuut 69. poging Hrosovsky. Genk blijft Westerlo op de eigen helft drukken. Hrosovsky schiet vanuit de tweede lijn, de bal belandt in de armen van Bolat. .

clock 65'

tweede helft, minuut 65. debuut Carstensen. De arena maakt kennis met Rasmus Carstensen. De 21-jarige verdediger uit Denemarken maakt zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League. Genk kocht hem over van Silkeborg, een tegenstander van Anderlecht in de Conference League. .