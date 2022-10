LIVE: N'Dri zorgt voor de beslissende 4-2, Eupen pakt de 3 punten

Met het WK in zicht volgen de voetbalwedstrijden mekaar razendsnel op. In de Jupiler Pro League werken ze een midweekspeeldag af. En die kan wel eens het einde betekenen voor Bernd Storck in Eupen. Of krijgt de coach de trein nog op de rails tegen OH Leuven? Volg de wedstrijd hier op de voet.