LIVE: Vanaken brengt Club Brugge met wat meeval op voorsprong tegen STVV

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Rusten geblazen in Jan Breydel na een bijzonder magere eerste helft. Club leidt met 1-0. Brüls stak de landskampioen een handje toe met een ongelukkige deviatie op een vrije trap van Vanaken.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Boya in de clinch met Club-fans. Boya komt bijzonder slecht neer op zijn arm en schouder na een duel met Vanaken. Het ziet er even ernstig uit, maar de schade blijkt uiteindelijk best mee te vallen. Boya zag verkeerdelijk een overtreding van Vanaken en maakt dat ook duidelijk. Hij krijgt het ook verbaal aan de stok met enkele Club-supporters.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Kansarme eerste helft. Veel misbaar bij Carl Hoefkens aan de zijlijn. Club mag dan op voorsprong staan, helemaal tevreden is hun coach duidelijk niet. Het is dan ook weinig overtuigend wat de landskampioen laat zien, al kan ook STVV niet voor gevaar zorgen.

clock 35' eerste helft, minuut 35. De wedstrijd is een beetje in elkaar gezakt na de gelukkige openingsgoal. Veel middenveldspel, weinig dreiging in de strafschopgebieden. STVV probeert er wel iets van te maken de laatste minuten.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Club dringt aan. Daar was bijna de 2-0. Nusa kan zich doorzetten in de zestien en krijgt de bal in twee tijden tot bij Nielsen. Die haalt in één tijd uit, maar zijn schot wordt nog afgeblokt door Janssens.

clock 27' eerste helft, minuut 27. STVV slaagt er niet in om te reageren op de openingsgoal. Club houdt de touwtjes stevig in handen en gaat op zoek naar een tweede treffer.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Vanaken opent de score! Club Brugge klimt met wat meeval op voorsprong. Brüls staat wat verloren in de zestien op de vrije trap van Vanaken en werkt de bal ongelukkig in eigen doel. Hij grijpt zich naar de haren, ideaal scenario voor Club Brugge.

clock 21' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 21 door Hans Vanaken van Club Brugge. 1, 0. vrije trap Club Brugge STVV rust 1 0

clock 20' Gele kaart voor Frank Boya van STVV tijdens eerste helft, minuut 20 yellow card Frank Boya STVV

clock 20' eerste helft, minuut 20. Geel voor Boya. Nusa wordt foutief gestuit door Boya en dat levert de STVV-speler een gele kaart op. Club houdt er een vrije trap aan de zestien aan over.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Foutje Coppens niet afgestraft. Een wel erg ongelukkig moment voor Coppens, dat bijna fataal afloopt. Hij schat een terugspeelbal van Hashioka fout in en zo kan Nusa bijna profiteren, maar de bal hobbelt naast het doel.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Coppens verijdelt kans. De alarmbellen gaan even af bij STVV wanneer Nusa bijna alleen op doel kan afgaan, maar opnieuw is Coppens bij de pinken. Hij knalt de bal weg voor de neus van Nusa.

clock 13' eerste helft, minuut 13. STVV wordt in het defensief gedrongen, maar komt voorlopig niet in de problemen. Club bijt zijn tanden stuk op de Truiense organisatie.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Buchanan mikt naast. Buchanan krijgt wat ruimte en probeert het met een verre knal van buiten de zestien. Geen succes, zijn afzwaaier gaat een eind naast.