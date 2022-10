LIVE: Houdt Club Brugge de punten thuis tegen STVV?

De alarmbellen gaan even af bij STVV wanneer Nusa bijna alleen op doel kan afgaan, maar opnieuw is Coppens bij de pinken. Hij knalt de bal weg voor de neus van Nusa.

eerste helft, minuut 14. Coppens verijdelt kans. De alarmbellen gaan even af bij STVV wanneer Nusa bijna alleen op doel kan afgaan, maar opnieuw is Coppens bij de pinken. Hij knalt de bal weg voor de neus van Nusa. .

eerste helft, minuut 13. STVV wordt in het defensief gedrongen, maar komt voorlopig niet in de problemen. Club bijt zijn tanden stuk op de Truiense organisatie. .

eerste helft, minuut 11. Jaremtsjoek wordt bijna een eerste keer in stelling gebracht, maar Coppens is alert en plukt de bal. Meteen daarna probeert Vanaken Nusa te lanceren, maar die kan de bal net niet meenemen. .

eerste helft, minuut 5. Het is nog wat aftasten in de beginfase. Club probeert het spel te maken, maar STVV loert op de counter. .

vooraf, 20 uur 40. Vermijdt STVV 8e nederlaag op rij tegen Club? Wedstrijden tegen STVV waren de laatste jaren bijna een garantie op drie punten voor Club Brugge. De voorbije drie seizoenen pakte Club telkens 6 op 6 tegen de Truienaars. Het is van het seizoen 2018-2019 geleden dat STVV nog eens een punt kon pakken tegen Club. Voor een Truiense overwinning moeten we zelfs al terug naar de eerste speeldag van het seizoen 2015-2016. .

vooraf, 20 uur 35. Sterke thuisreputatie. Club is dit seizoen nauwelijks te kloppen in het Jan Breydelstadion. Enkel promovendus Westerlo slaagde er anderhalve week geleden in en eerder op het seizoen kon Zulte Waregem een puntje meegraaien in Brugge. De overige 4 thuiswedstrijden leverden evenveel overwinningen op voor Club. .

vooraf, 20 uur 29. Onmondige aanval, solide defensie. STVV trof in 12 wedstrijden maar 12 keer raak, enkel Zulte Waregem doet even slecht. In 5 wedstrijden slaagde STVV er zelfs niet in om te scoren. Daar staat tegenover dat het ook weinig doelpunten slikt. 12 om precies te zijn, even goed als Club Brugge. Alleen Antwerp doet beter met 11 tegengoals. .