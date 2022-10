Carl Hoefkens haalt Noa Lang opnieuw bij selectie: "Ik begrijp dat hij dingen in vraag stelt"

clock 15:18

vooraf, 15 uur 18. Hoefkens over selectie Lang: "Ik begrijp dat hij dingen in vraag stelt". Het was een opvallende vaststelling dit weekend. Noa Lang zat bij Club Brugge niet in de selectie voor het duel tegen Anderlecht. "Een signaal dat ik absoluut wilde sturen", vertelde Carl Hoefkens toen. De coach neemt de Nederlander nu wel op in de selectie voor het duel STVV. "De beslissing van dit weekend was wellicht niet makkelijk voor hem", aldus de Club-trainer op een persmoment dinsdag. "Kijk, Noa zit in een soort tijdsdruk (door het WK, red.). Voor mij is het evenwel belangrijk daar niet aan te denken. Er is maar één ding belangrijk: presteren op het veld. Daar moet hij alle energie insteken." Nochtans was Hoefkens eerst bijzonder tevreden met de mindset van de aanvaller. "Hij toonde ongelofelijk veel karakter toen hij uit blessure terugknokte in moeilijke omstandigheden. Dat deed hij fantastisch goed." "Maar dan stond de ploeg er en heb je soms geduld nodig. Ik begrijp dat hij met zijn kwaliteiten dingen in vraag stelt. Toch ga ik niet veranderen om te veranderen." .