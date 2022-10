10-koppig Sint-Truiden is vogel voor de kat in Jan Breydel

Club Brugge - STVV in een notendop:

Brüls steekt Club een handje toe

Midweek-wedstrijden, in de Champions League zijn die dit seizoen een schot in de roos voor Club Brugge en de landskampioen wou die lijn doortrekken in de competitie. Mét Roman Jaremtsjoek aan de aftrap, de dure Oekraïner kreeg nog eens zijn kans van Carl Hoefkens.



Bij STVV nam Christian Brüls de plaats in van de geblesseerde Shinji Kagawa en dat pakte niet goed uit. De Oostkantonner stond wat verloren in de zestien op een vrije trap van Vanaken en werkte de bal ongelukkig in eigen doel. Een cadeau voor Club, dat zo zonder goed te spelen na 20 minuten al op voorsprong stond.



Daarmee hadden we het meteen gehad in een bijzonder slappe eerste helft. Club speelde tot ergernis van een druk gesticulerende Carl Hoefkens onder zijn niveau, terwijl STVV er niet in slaagde om de thuisploeg in de problemen te brengen.