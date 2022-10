Sprokkelt KV Kortrijk de nodige punten in Charleroi?

Ook Charleroi heeft geen punten kunnen pakken in de voorbije 2 matchen. Na de stunt in Anderlecht (0-1) verloor het van Standard (0-1) en STVV (2-1).

vooraf, 16 uur 55. Ook Charleroi heeft geen punten kunnen pakken in de voorbije 2 matchen. Na de stunt in Anderlecht (0-1) verloor het van Standard (0-1) en STVV (2-1). .

vooraf, 16 uur 49. Kortrijk zoekt punten in Charleroi. Begin deze maand verraste KV Kortrijk de toenmalige leider Antwerp (2-1), maar daarna leed het team nederlagen tegen Genk (2-1) en Zulte Waregem (1-3). Met 10 op 36 is de club in de gevarenzone verzeild geraakt. Vanavond hoopt KVK (16e) op eerherstel in en tegen Charleroi (11e). Of dat lukt, komt u op deze pagina te weten. .