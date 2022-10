LIVE: Avenatti brengt Kortrijk langszij, wedstrijd stilgelegd na wangedrag Charleroi-aanhang

De gelijkmaker leidt tot jammerlijke taferelen bij de harde kern van Charleroi. Vuurpijlen worden op het veld gegooid. De brandweer moet tussenbeide komen. Scheidsrechter Staessens grijpt in en stuurt de spelers de tunnel in.

tweede helft, minuut 89. Wedstrijd stilgelegd door wangedrag Charleroi-supporters. De gelijkmaker leidt tot jammerlijke taferelen bij de harde kern van Charleroi. Vuurpijlen worden op het veld gegooid. De brandweer moet tussenbeide komen. Scheidsrechter Staessens grijpt in en stuurt de spelers de tunnel in. .

Kortrijk komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker, maar het zit de bezoekers niet mee. Patron houdt Avenatti met een knappe redding van de gelijkmaker en in de nasleep mikt Mbayo op de paal.

tweede helft, minuut 86. Charleroi ontsnapt! Kortrijk komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker, maar het zit de bezoekers niet mee. Patron houdt Avenatti met een knappe redding van de gelijkmaker en in de nasleep mikt Mbayo op de paal. .

Het momentum lijkt al een tijdje weg voor Kortrijk, maar met de krappe voorsprong blijft het opletten voor Charleroi. Houdt de thuisploeg stand in de slotfase?

tweede helft, minuut 78. Het momentum lijkt al een tijdje weg voor Kortrijk, maar met de krappe voorsprong blijft het opletten voor Charleroi. Houdt de thuisploeg stand in de slotfase? .

clock 70'

tweede helft, minuut 70. Silva ontneemt Benbouali grote kans. Benbouali staat amper op het veld en zorgt al meteen voor gevaar. Na wegglijden van Sych kan Kayembe de invaller lanceren in de zestien. De 3-1 lijkt in de maakt, maar Silva werkt de bal met een ultieme tackle nog in hoekschop. Die levert niks op. .