LIVE: Antwerp controleert tegen Oostende na snelle treffer van De Laet

clock 42' eerste helft, minuut 42. De wedstrijd lag even stil na een botsing tussen McGeehan en Ekkelenkamp, maar beide spelers kunnen weer verder. Intussen nadert de rust en is het nog steeds wachten op groot doelgevaar. Een kansje van Balikwisha werd daarnet in hoekschop verwerkt.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Weekend in het achterhoofd? Het lijkt alsof Oostende al bezig is met de wedstrijd van dit weekend, waar Zulte Waregem op hen wacht. De kelderkraker is momenteel een stuk belangrijker voor de ploeg van Vanderhaeghe. Ook Antwerp heeft een belangrijke afspraak dit weekend, want ze ontvangen leider Genk.

clock 34' eerste helft, minuut 34. KV Oostende moet het voorlopig hebben van stilstaande fases, maar ook daar loopt het te vaak mis. Een vrije trap van Sakamoto wordt eenvoudig geplukt.

clock 30' Gele kaart voor Kenny Rocha Santos van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 30 yellow card Kenny Rocha Santos KV Oostende

clock 28' eerste helft, minuut 28. Het is comfortabel voetballen voor Antwerp. Oostende heeft nog niet kunnen dreigen en ondergaat momenteel de wet van de sterkste.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Daar was Janssen weer! De Nederlander is goed begonnen aan de partij. Stengs vindt zijn landgenoot in de zestien en die kan knap wegdraaien van zijn tegenstander. Het schot gaat wel een dikke meter naast.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Tweede doelpunt van De Laet afgekeurd. De 2-0 hangt tegen de netten, maar de lijnrechter vlagt het doelpunt (terecht) af wegens buitenspel. Een vrije trap van Stengs vliegt naar Janssen, die de bal mooi voor doel gooit. De Laet kan simpel afwerken, maar het feestje gaat niet door.

clock 19' Gele kaart voor Sieben Dewaele van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 19 yellow card Sieben Dewaele KV Oostende

clock 19' eerste helft, minuut 19. De treffer van De Laet heeft de wedstrijd zeker geen deugd gedaan. Tom Boudeweel

clock 14' eerste helft, minuut 14. De bezoekers komen een eerste keer piepen. Een mooie actie van D'Haese belandt bij Sakamoto. De voorzet van de Japanner wordt geplukt door Butez. Aan de overkant dribbelt Stengs zijn verdediger, maar laat zijn voorzet het afweten.

clock 11' eerste helft, minuut 11. De snelle openingstreffer komt het tempo in de match niet ten goede. De thuisploeg combineert vlotjes en controleert. Oostende holt van links naar rechts.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Een snelle achterstand tegen Standard wordt dus nu een snelle voorsprong tegen Oostende. Oostende heeft het intussen al lastig om het tempo bij te benen.

clock 3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Ritchie De Laet van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp KV Oostende 45+1' 1 0

clock 3' eerste helft, minuut 3. De Laet al meteen met de 1-0! Geweldige goal van Antwerp na iets minder dan 3 minuten! De thuisploeg nam Oostende meteen bij het nekvel en treft dus al snel raak. Janssen houdt de bal goed bij en vindt De Laet aan de rand van de zestien. De verdediger twijfelt geen ogenblik en ramt het leer in de bovenhoek!

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:45 eerste helft, 18 uur 45. Daar gaan we. Met een kwartiertje vertraging heeft KV Oostende de match nu op gang getrapt.