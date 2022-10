Antwerp en Oostende gaan tegen elkaar op zoek naar eerherstel

Oostende heeft punten nodig. Of dat in Antwerpen zal kunnen, is nog maar de vraag. Zondag thuis tegen rode lantaarn Zulte Waregem liggen de kansen hoger. Daarom wordt Capon gespaard voor dat duel. Hij ontbreekt vandaag, net als de geblesseerden Katelaris (achillespees), D’Arpino en Amade (knie). Atanga en Musayev zijn geschorst

vooraf, 09 uur 23. Zondag Oostende-Zulte Waregem. Oostende heeft punten nodig. Of dat in Antwerpen zal kunnen, is nog maar de vraag. Zondag thuis tegen rode lantaarn Zulte Waregem liggen de kansen hoger. Daarom wordt Capon gespaard voor dat duel. Hij ontbreekt vandaag, net als de geblesseerden Katelaris (achillespees), D’Arpino en Amade (knie). Atanga en Musayev zijn geschorst .

vooraf, 09 uur 22. Antwerp 18 op 18 thuis. In eigen huis verloor Antwerp dit seizoen nog geen punten: 18 op 18. Dergelijke reeks is van januari 1997 geleden. Vorig seizoen werd het 3-0 tegen Oostende op de Bosuil. .

vooraf, 09 uur 20. Ik moet in het hoofd van mijn spelers krijgen dat elke match moet gespeeld worden. Misschien kunnen we op Antwerp wel voor de verrassing zorgen. KVO-coach Yves Vanderhaeghe.

vooraf, 09 uur 16. Van Bommel relativeert. Van Bommel predikte rust op de pc vooraf: "Eén verliespartij betekent niet dat we al het goede van de voorbije weken overboord gaan gooien." Al vergat hij daarmee dat Ook 2 speeldagen eerder Antwerp de boot inging in Kortrijk. En dat na een foutloze seizoensstart met 27 op 27. De Nederlander wil het niet erger maken dan het is: "We hebben 12 wedstrijden gespeeld en 10 keer gewonnen. Dat is toch niet slecht?" .