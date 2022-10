Zet promovendus Westerlo zegereeks voort tegen Seraing?

clock 10:52

vooraf, 10 uur 52. Seraing pakt punten buitenshuis, doelman Dietsch out. Vorige week kon Seraing voor het eerst in 5 thuismatchen dit seizoen een punt pakken (1-1 tegen Oostende). Meer nog: het scoorde nog maar een eerste keer op eigen veld. Buitenshuis is Seraing veel sterker. Ze wonnen 3 keer: op Eupen (1-3), KV Mechelen (2-3) en Standard (0-2). Westerlo verloor van Eupen en KV Mechelen. Seraing mist vanavond enkele sterkhouders. Doelman Guillaume Dietsch blesseerde zich deze week op training en is enkele weken out. Gérald Kilota staat al een heel seizoen aan de kant, de aanvoerder van vorig seizoen gaf zijn band door aan Christophe Lepoint, maar die is out met een knieletsel. .