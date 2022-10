LIVE: Westerlo gaat nog voor rust op en over Seraing na vroege tegengoal

Fase per fase

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Westerlo met voorsprong de rust in. Na twee minuten extra tijd is het goed geweest voor deze eerste helft. Seraing begon daar sterk aan en bekroonde een goede tien minuten met een knappe goal van Bernier. Het leek aanval tegen beton te worden maar op een corner week een schot van Madsen af op Poaty. 1-1. Seraing begon dan te knoeien, Nene kon op pass van Chadli over Galje stiften.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. Bernier kan vlot voorbij Mineiro snellen en ziet bijna zijn kans schoon om aan te leggen. Bijna, want Tagir is goed aan het opletten en snoept de bal af.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Met de rust in zicht is het spel wat in evenwicht. Mansoni probeert met overstapjes voorbij Chadli te geraken maar de ervaring wint het deze keer van de jeugd.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Vagner K.O. Oef, dat ziet er bijzonder pijnlijk uit. Maxim De Cuyper wil een crosspass versturen maar vindt het hoofd van Vagner op zijn weg. Die gaat neer maar lijkt na de wonderspons van de délégé weer ok.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Lichtjes. De Westelse fans ontsteken hun zaklampen achter de kooi van Bolat. Die komt in de lucht onzacht in aanraking met Mouandilmadji maar kan na een stevige wrijf over de bol alweer verder.

clock 33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Nene Dorgeles van Westerlo. 2, 1. goal Westerlo RFC Seraing rust 2 1

clock 33' eerste helft, minuut 33. Erop en erover! Nene met een prachtig doelpunt. Seraing is klunzig in de opbouw en ziet Chadli wegsnellen met de bal. Nene wordt diep gestoken en stift prachtig over de uitgekomen en duikende Galje.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Het is niet dat de 1-1 echt in de lucht hing. Piet Cosemans op Radio 1. Het is niet dat de 1-1 echt in de lucht hing. Piet Cosemans op Radio 1

clock 28' eerste helft, minuut 28. Madsen met afgeweken gelijkmaker! Mooi moet het niet altijd zijn. De corner van De Cuyper landt in de voeten van Nicolas Madsen. Het schot van de Deen gaat via de rug van Poaty voorbij de ongelukkige Galje. Opnieuw beginnen voor de bezoekers.

clock 28' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 28 door Morgan Poaty van Westerlo. 1, 1. own goal Westerlo RFC Seraing rust 1 1

clock 24' eerste helft, minuut 24. Op de tegenaanval laat Seraing alle alarmbellen afgaan bij de thuisploeg. Mouandilmadji ontfutselt de bal, en dan gaat het snel. Alleen een stevige tackle van Tagir kan Seraing stoppen.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Nene met snelle draai. Bijna kan Nene Dorgeles een gat slaan in de Metallo-muur, maar zijn hakje is net te hard. Galje raapt op.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Het spel van Westerlo doet momenteel een beetje denken aan dat van de Duivels tegen een stugge tegenstanders. Veel balbezit en veel passes bij de achterste vier, daarna ontbreekt het aan ideeën.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Westerlo probeert terug te slaan maar voorlopig oogt het allemaal wat krampachtig. Seraing houdt de rangen goed gesloten.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Seraing op voorsprong! Het is op de counter dat Seraing weeral het verschil maakt! Poaty heeft zeeën van ruimte op de flank en vindt in de 1-2 Antoine Bernier. Die is zijn verdediger kwijt en plaatst de bal via de paal voorbij Bolat.

clock 12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Antoine Bernier van RFC Seraing. 0, 1. goal Westerlo RFC Seraing rust 0 1

clock 9' eerste helft, minuut 9. Cadeaucorner voor Westerlo. Een slechte pass van de bezoekers gaat over de achterlijn. Geen gevaarlijk vervolg.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Dreiging Seraing. Mouandimadji (mogelijk vanuit buitenspel) kan niet bij een voorzet van links. Westerlo moet opletten.