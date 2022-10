LIVE: Boya verdubbelt de voorsprong van STVV tegen Charleroi

Wasinski haalt eens uit van een meter of 25. Zijn schot wordt over het doel gekopt door Leistner. De corner levert weinig op.

tweede helft, minuut 86. Wasinski haalt eens uit van een meter of 25. Zijn schot wordt over het doel gekopt door Leistner. De corner levert weinig op. .

Bijna de 3-0! Een geweldige inspanning van Bocat aan de rechterflank belandt bijna via Okazaki in doel. Patron stond goed op te letten en onderschepte de bal nog nipt.

tweede helft, minuut 82. Bijna de 3-0! Een geweldige inspanning van Bocat aan de rechterflank belandt bijna via Okazaki in doel. Patron stond goed op te letten en onderschepte de bal nog nipt. .

We duiken de laatste tien minuten in. Charleroi heeft nog maar weinig goed voetbal gebracht na de 2-0. STVV houdt het allemaal prima onder controle.

tweede helft, minuut 81. We duiken de laatste tien minuten in. Charleroi heeft nog maar weinig goed voetbal gebracht na de 2-0. STVV houdt het allemaal prima onder controle. .

Boya snoept een bal af van Bager in het middenveld en stormt zo alleen door op doelman Patron. De Kameroener twijfelt niet en legt de bal netjes in het doel!

tweede helft, minuut 70. Boya zet STVV op 2-0. Boya snoept een bal af van Bager in het middenveld en stormt zo alleen door op doelman Patron. De Kameroener twijfelt niet en legt de bal netjes in het doel! .

Het lijkt spannender te worden, Charleroi neemt de match wat meer in handen.

tweede helft, minuut 64. Het lijkt spannender te worden, Charleroi neemt de match wat meer in handen. Stef Wijnants.

tweede helft, minuut 60. Daar is Charleroi. Een eerste kans voor Charleroi? Een goeie voorzet belandt op het hoofd van Heymans, maar die kan de bal niet binnen het kader mikken. .

clock 59'

tweede helft, minuut 59. STVV zakt nu helemaal in en laat de bal aan de bezoekers. Het is maar de vraag of Charleroi door het gele blok zal kunnen voetballen. .