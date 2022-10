LIVE: Wat een begin! Standard leidt met 3-0 tegen Antwerp na 9 minuten

Het grote gevaar is nu toch al een kwartier gaan liggen. Kan Antwerp nog een goaltje meepikken voor de rust of kan Standard zijn voorsprong nog meer uitdiepen? De rust komt eraan binnen iets meer dan 10 minuten.

eerste helft, minuut 34. Het grote gevaar is nu toch al een kwartier gaan liggen. Kan Antwerp nog een goaltje meepikken voor de rust of kan Standard zijn voorsprong nog meer uitdiepen? De rust komt eraan binnen iets meer dan 10 minuten. .

clock 23'

eerste helft, minuut 23. Het publiek kan weer even naar adem happen nu het tempo wat uit de wedstrijd is verdwenen. Standard laat de bal nu even aan Antwerp en zakt wat dieper in. .