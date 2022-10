LIVE: Genk plots met z'n tienen na de rode kaart voor Preciado

tweede helft, minuut 87. Vervanging bij OH Leuven, Dylan Ouédraogo erin, Hamza Mendyl eruit

tweede helft, minuut 87. Vervanging bij OH Leuven, Louis Patris erin, Joren Dom eruit

Nieuwe mogelijkheid voor OHL. Casper De Norre zet een één-tweetje op en besluit dan zelf op doel. Vandevoordt ligt goed in de hoek. De doelman van Genk heeft zijn werk ondertussen wel al gehad.

tweede helft, minuut 85. Vandevoordt staat pal. Nieuwe mogelijkheid voor OHL. Casper De Norre zet een één-tweetje op en besluit dan zelf op doel. Vandevoordt ligt goed in de hoek. De doelman van Genk heeft zijn werk ondertussen wel al gehad. .

De tijd tikt zo stilaan weg in het voordeel van Genk. Kan Leuven een van de vele kansen eindelijk eens omzetten in een doelpunt?

tweede helft, minuut 82. De tijd tikt zo stilaan weg in het voordeel van Genk. Kan Leuven een van de vele kansen eindelijk eens omzetten in een doelpunt? .

OH Leuven

Gele kaart voor Federico Ricca van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 77

clock 75'

tweede helft, minuut 75. Mendyl laat de 1-1 liggen. Plots snijdt de thuisploeg door de Genkse verdediging. Zo staat Mendyl prompt oog in oog met Vandevoordt, maar die laatste is niet zinnens om een bal binnen te laten vanavond. Er wordt ook gevlagd voor buitenspel, maar dat was het niet. .