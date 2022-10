Kan Genk zijn imposante reeks voortzetten tegen revelatie Leuven?

clock 14:09

vooraf, 14 uur 09. Schitteren in de schaduw. In de schaduw van leider Antwerp is Genk bezig aan een imposante reeks. De ploeg van Wouter Vrancken verloor niet meer sinds de openingsspeeldag (tegen Club Brugge) en speelde ook nog maar 1 keer gelijk (tegen STVV). In het klassement volgen ze op 2 punten van de leider. .