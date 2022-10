LIVE: Dubbele voorsprong voor Union tegen moedig Oostende na twee keer Vanzeir

clock 60' tweede helft, minuut 60. Lapoussin (wat een speler toch) zet met buitenkant voet Vanzeir op weg naar doel maar Urhoghide is net snel genoeg. . Lapoussin (wat een speler toch) zet met buitenkant voet Vanzeir op weg naar doel maar Urhoghide is net snel genoeg.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Berte kan aan de overkant uithalen maar het schot van het jeugdproduct gaat even ver naast als over. En dat is ver. . Berte kan aan de overkant uithalen maar het schot van het jeugdproduct gaat even ver naast als over. En dat is ver.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Lazare heeft magie in zijn sloffen. Amani Lazare kan na een minder schot van Boniface de bal oppikken en pakt uit met een geweldige actie. Twee Oostendenaren worden met een panna bestraft voor hun openstaande benen. . Lazare heeft magie in zijn sloffen Amani Lazare kan na een minder schot van Boniface de bal oppikken en pakt uit met een geweldige actie. Twee Oostendenaren worden met een panna bestraft voor hun openstaande benen.

clock 53' Gele kaart voor Siebe Van der Heyden van Union tijdens tweede helft, minuut 53 yellow card Siebe Van der Heyden Union

clock 53' tweede helft, minuut 53. Van der Heyden haalt Ambrose neer en een Oostendse aanval eruit. Geel is gepast, vind Boucaut, maar Vanderhaeghe springt ondertussen bijna uit zijn vel. . Van der Heyden haalt Ambrose neer en een Oostendse aanval eruit. Geel is gepast, vind Boucaut, maar Vanderhaeghe springt ondertussen bijna uit zijn vel.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Vanderhaeghe boos. En begrijpelijk. Rodriguez stoort bij een vrije trap en wint zo de bal. Eigenlijk helemaal onreglementair, maar Boucaut laat spelen. . Vanderhaeghe boos En begrijpelijk. Rodriguez stoort bij een vrije trap en wint zo de bal. Eigenlijk helemaal onreglementair, maar Boucaut laat spelen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Vanzeir schiet nu wel. Kans na kans is het hier. Vanzeir wordt diep gestuurd en probeert vanuit een scherpe hoek te trappen. Hij vindt het zijnet. . Vanzeir schiet nu wel Kans na kans is het hier. Vanzeir wordt diep gestuurd en probeert vanuit een scherpe hoek te trappen. Hij vindt het zijnet.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Aan de overkant is het Capon die bijna raak schiet. Zijn knal vanuit de tweede lijn gaat maar net over. We zijn weer weg voor een dol kwartier. . Aan de overkant is het Capon die bijna raak schiet. Zijn knal vanuit de tweede lijn gaat maar net over. We zijn weer weg voor een dol kwartier.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Meteen is het Union dat kansen afdwingt. Vanzeir mag zelf eens gaan schieten want zijn passes komen niet aan vandaag. . Meteen is het Union dat kansen afdwingt. Vanzeir mag zelf eens gaan schieten want zijn passes komen niet aan vandaag.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:04 tweede helft, 22 uur 04. Herstart. We zijn er opnieuw aan begonnen aan de Kust. Bij Union komt Boniface voor de missende Nilsson. . Herstart We zijn er opnieuw aan begonnen aan de Kust. Bij Union komt Boniface voor de missende Nilsson.

clock 21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Union, Victor Boniface erin, Gustaf Nilsson eruit wissel substitution out Gustaf Nilsson substitution in Victor Boniface

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rusten geblazen. Met 45 leuke voetbalminuten achter de kiezen trekken we naar de kleedkamer. Het eerste kwartier ging het spel bijzonder vlot op en af, maar het was toch Union dat via Vanzeir op voorsprong kwam. Op het half uur was het opnieuw Dante Vanzeir die zijn duivels ontbond en met een afgeweken schot Hubert naar de verkeerde hoek stuurde. . Rusten geblazen Met 45 leuke voetbalminuten achter de kiezen trekken we naar de kleedkamer. Het eerste kwartier ging het spel bijzonder vlot op en af, maar het was toch Union dat via Vanzeir op voorsprong kwam. Op het half uur was het opnieuw Dante Vanzeir die zijn duivels ontbond en met een afgeweken schot Hubert naar de verkeerde hoek stuurde.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Nilsson krijgt een uitbrander. De Zweed gaat achter een diepe bal aan maar Hubert én Urhoghide staan in zijn weg. Die laatste krijgt een duw. Nergens voor nodig, vindt Boucaut. . Nilsson krijgt een uitbrander De Zweed gaat achter een diepe bal aan maar Hubert én Urhoghide staan in zijn weg. Die laatste krijgt een duw. Nergens voor nodig, vindt Boucaut.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Ambrose niet. Dan liever schieten, denkt Ambrose! Hij zet bijna de hele Union-ploeg in de wind en trapt via een geel-blauwe ledemaat de bal nét naast. . Ambrose niet Dan liever schieten, denkt Ambrose! Hij zet bijna de hele Union-ploeg in de wind en trapt via een geel-blauwe ledemaat de bal nét naast.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Vanzeir onzelfzuchtig. Vanzeir krijgt de kans om te proberen voor zijn hattrick maar legt toch af voor Nilsson. Die staat echter te goed gedekt door Zach Medley. . Vanzeir onzelfzuchtig Vanzeir krijgt de kans om te proberen voor zijn hattrick maar legt toch af voor Nilsson. Die staat echter te goed gedekt door Zach Medley.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij KV Oostende, Mohamed Berte erin, Fraser Hornby eruit wissel substitution out Fraser Hornby substitution in Mohamed Berte

clock 40' eerste helft, minuut 40. Hornby naar de kant. Een raar moment hier in de Diaz Arena. Hornby lijkt geblesseerd, waarop coach Vanderhaeghe Berte erop wil brengen. Hornby staat ondertussen terug op het veld en wil verder spelen maar zijn trainer houdt voet bij stuk. . Hornby naar de kant Een raar moment hier in de Diaz Arena. Hornby lijkt geblesseerd, waarop coach Vanderhaeghe Berte erop wil brengen. Hornby staat ondertussen terug op het veld en wil verder spelen maar zijn trainer houdt voet bij stuk.