Zulte Waregem gaat tegen Kortrijk op zoek naar voeling met het klassement

vooraf, 13 uur 36. Ik weet dat het nog vroeg is, maar je moet ergens beterschap zien in het spel. Gert Verheyen in Extra Time.

vooraf, 13 uur 35. Degradatie-angst bij Zulte Waregem. Het degradatiespook dat vorig seizoen net op tijd uit het Regenboogstadion van Zulte Waregem kon worden verjaagd, klopt dit seizoen opnieuw op de deur. De reguliere competitie is bijna voor een derde gespeeld en Essevee hinkt gevaarlijk achterop. Zulte Waregem beëindigde het vorige reguliere seizoen met 32 punten na 34 matchen. Genoeg om Seraing en Beerschot achter zich te houden. Zulte Waregem won acht keer en speelde even vaak gelijk. Na 11 matchen staat de teller dit seizoen op 5 punten, na 1 zege en 2 gelijke spelen. Gert Verheyen ziet al een tijdje een half leeg glas in Waregem. "Ik heb eerder aan deze tafel al gezegd dat het er voor de laatste drie na vijf speeldagen meestal niet goed uitziet", zei hij in Extra Time. "We zijn nu 11 speeldagen ver." "Ik weet dat het in principe nog vroeg is, maar dan moet je ergens beterschap zien in het spel." .