LIVE: Willen klopt zijn eigen doelman, Kortrijk zo op voorsprong

Selemani heeft het geprobeerd, maar hij kan toch niet voort. Custovic ziet zijn poulain zo geblesseerd uitvallen. De knie van de nummer 10 is alvast flink ingepakt. Messaoudi is zijn vervanger.

Zulte Waregem vat de koe bij de horens in het begin van deze tweede helft. Fadera kan nu een keer trappen, maar doet dat voorlangs.

We voetballen weer in Kortrijk met dezelfde 22 protagonisten. Kan Zulte Waregem de scheve situatie nog rechttrekken?

rust, 16 uur 48. Rust. Daar weerklinkt het rustsignaal. KV Kortrijk was de gevaarlijkste ploeg en kwam ook op voorsprong. Keita beroerde een voorzet van D'Haene en via Willen belandde het leer in doel. Aan de overzijde werd de 1-1 van de lijn gekeerd. Het kan nog alle kanten uit. .