Wat kan Gent, met Zweedse blamage nog in de benen, tegen KV Mechelen?

vooraf, 15 uur 28. Offensieve wissel bij Mechelen. Danny Buijs wisselt op één plaats, vergeleken met de verloren wedstrijd tegen Anderlecht. Vooraan komt Da Cruz in de ploeg. Hij vervangt Julien Ngoy, die wel meegekomen is maar gewoon op de bank plaats neemt. .

vooraf, 15 uur 03. Moeilijke Mechelse seizoensstart. KV Mechelen is niet allerbest bezig. De jongste weken haalde het slechts 4 op 15 en het spel scheert niet meer de hoge toppen van het afgelopen seizoen. De 1-3 tegen Anderlecht vorig weekend werd getekend door veel kansen maar slechts één doelpunt. De vraag is waar de doelpunten vandaag moeten komen bij de Kakkers. Nikola Storm, bij de beste spelers in België vorig seizoen, moet zijn motor nog op gang krijgen en Julien Ngoy wordt op dit moment te licht bevonden. Misschien is de Gentse kwakkelende verdediging goed om vertrouwen te winnen. .

vooraf, 15 uur . Gent heeft wat goed te maken. Het zijn (weeral) barre tijden om een fan te zijn van Gent. Na een goede start in Europa verloor het twee keer van het Zweedse Djurgardens en vooral de tweede partij (met 4-0 na 46 minuten) was schandalig slecht. In de competitie even wisselvallig. Afgelopen weekend zetten de Buffalo's Eupen nog gemakkelijk opzij, onder meer dankzij uitblinker Hong. Door mindere prestaties zoals tegen Cercle en Charleroi, vinden we Gent pas op een magere achtste plaats. Hein Vanhaezebrouck besloot tegen het neerkogelen van zijn verdedigers na de Europese afgang. Wie dropt hij vandaag in de ploeg? .