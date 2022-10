LIVE: Eupen is de speelbal van Cercle Brugge in dominante eerste helft

De supporters van Cercle Brugge laten van zich horen. Ze hebben natuurlijk iets te vieren met de 3 punten en de manier waarop. Dit is toch een tik voor Eupen.

Kevin Denkey zet zijn nominatie voor Man van de Match nog wat meer kracht bij. Hij haalt verwoestend uit van buiten de zestien. De bal vliegt heerlijk in de bovenhoek.

De wedstrijd sleept zich naar het einde. Eupen is niet bij machte om Cercle nog te verontrusten en voor de thuisploeg hoeft het ook niet meer.

De bal gaat in doel en de supporters van Cercle Brugge juichen ook, maar het feestje van Francis gaat niet door. De bal was voor de voorzet van Denkey al over de achterlijn.