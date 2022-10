LIVE: Stassin ziet openingstreffer uiteen spatten op paal, Silva liet die eerder liggen

Club Brugge leefde de voorbije dagen in een droom. De historische kwalificatie in de Champions League is nog maar net doorgedrongen, maar vandaag moet het de realiteit van de Jupiler Pro League weer onder ogen zien. Club neemt het om 18.30 uur op tegen Anderlecht in de Belgische klassieker. "Het is altijd een speciale wedstrijd", vertelde coach Carl Hoefkens.