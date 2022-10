LIVE: Anderlecht (met 17-jarige Stassin) en Brugge kruisen de degens in de klassieker

clock 12' eerste helft, minuut 12. Ook Buchanan probeert het eens. De Canadees heeft wel wat ruimte op de linkerflank en komt naar binnen. Zijn schot viseert de linkerbovenhoek, maar de bal vliegt een aantal meter naast. . Ook Buchanan probeert het eens. De Canadees heeft wel wat ruimte op de linkerflank en komt naar binnen. Zijn schot viseert de linkerbovenhoek, maar de bal vliegt een aantal meter naast.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Eerste kansje voor de bezoekers! Odoi bedient Jutgla in de zestien en de Spanjaard kan meteen uithalen. Debast had de situatie echter goed gelezen en kon het schot blokkeren.

clock 8' eerste helft, minuut 8.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Het is een intens begin en Anderlecht laat zich gelden. Tom Boudeweel.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Geen penalty. Penalty? N'Diaye wordt goed bediend en duikt de zestien in. Skov Olsen lijkt aan de arm van de jongeling te gaan hangen, maar voor scheidsrechter Visser is het geen fout. Ook de VAR ziet er geen graten in.

clock 18:31 eerste helft, 18 uur 31. De wedstrijd ligt al meteen stil na stevig doorgaan van N'Diaye op Nielsen. De middenvelder heeft verzorging nodig.

clock 18:30 eerste helft, 18 uur 30. We zijn vertrokken. Fabio Silva trapt de wedstrijd op gang!

clock 18:27 vooraf, 18 uur 27. De spelers betreden het veld. Binnen enkele minuten wordt de aftrap gegeven.

clock 18:15 vooraf, 18 uur 15. Lucas Stassin verdient het om vandaag te spelen. Anderlecht-trainer Felice Mazzu.

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13. "Dit is de Belgische clasico. Spannend voor spelers én coaches." Club-trainer Carl Hoefkens.

clock 17:33 vooraf, 17 uur 33. Felice Mazzu tovert een verrassing uit zijn hoed voor de topper tegen Club. De 17-jarige Lucas Stassin - donderdag nog invaller - maakt zijn basisdebuut bij Anderlecht. De youngster was dit seizoen al 7 keer trefzeker bij de beloften.

clock 17:17 vooraf, 17 uur 17. Geen wijzingen in de basiself van Club. Blauw-zwart gaat met dezelfde elf als tegen Atlético op zoek naar de zege.

clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Club kijkt niet neer op België, maar ziet het grotere verhaal. Ze willen - de verhoudingen in het achterhoofd - een speler worden in Europa. Peter Vandenbempt.

clock 11:10 vooraf, 11 uur 10. De clubs en spelers leven er op een andere manier naar toe. Het maakt niet uit wie waar staat in het klassement of wie in vorm is: het is een speciale wedstrijd. Carl Hoefkens.

clock 11:08 vooraf, 11 uur 08. "Geen verband tussen Europa en competitie". Carl Hoefkens zit te popelen om vandaag met zijn Club Brugge naar Anderlecht af te zakken en schuwt de voorbije resultaten na een Europese wedstrijd niet: "Ik zie geen verband tussen die competitienederlagen en de Champions League-wedstrijden." "Het was geen gevolg van vermoeidheid, het ging gewoon fout in die wedstrijden. Tegen Standard was het slecht, tegen Westerlo maakten we onze kansen niet af. Dat er geen verband bestaat, moeten we tegen Anderlecht opnieuw bewijzen."

Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Jan Vertonghen, Michael Murillo, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Mario Stroeykens, Moussa Ndiaye, Fábio Silva, Lucas Stassin

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Tajon Buchanan, Ferran Jutglà, Kamal Sowah