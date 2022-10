OHL wil rug rechten op bezoek bij geplaagd Zulte Waregem

Tegen Zulte Waregem moet het beter en zullen we paraat moeten zijn.

vooraf, 12 uur 17. Vroege goals van Union nekken OHL. Ook geen denderende cijfers bij OHL. In de laatste 4 wedstrijden, konden de Leuvenaars 5 punten pakken. Vandaag moet het tegen Zulte Waregem een pak beter dan tegen Union, waartegen de ploeg al snel op achterstand kwam. .

Union verpest eerste match van Ariël Jacobs als Football Director bij OH Leuven

vooraf, 12 uur 16. 0 op 12 voor Essevee. De rode lantaarn ziet af in de Jupiler Pro League. Vorige speeldag ging het onderuit tegen Westerlo. Een vroeg doelpunt van Nacer Chadli leidde de nederlaag in. Herbekijk de goal van Chadli in onderstaand verslag. .