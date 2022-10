LIVE: Vossen doet het in 400e wedstrijd voor Zulte Waregem, OHL moet achtervolgen

Daar is het antwoord van OHL. Tamari legt Bossut het vuur aan de schenen, maar de doelman heeft het laatste woord met een goede redding.

eerste helft, minuut 43. Schot Tamari. Daar is het antwoord van OHL. Tamari legt Bossut het vuur aan de schenen, maar de doelman heeft het laatste woord met een goede redding. .

Vossen heeft zijn treffer beet! De 33-jarige spits staat plots oog in oog met Cojocaru en laat zo'n mogelijkheid natuurlijk niet liggen. Zulte Waregem zowaar op voorsprong.

eerste helft, minuut 40. Vossen maakt er 1-0 van! Vossen heeft zijn treffer beet! De 33-jarige spits staat plots oog in oog met Cojocaru en laat zo'n mogelijkheid natuurlijk niet liggen. Zulte Waregem zowaar op voorsprong. .

eerste helft, minuut 36. We mogen nog eens een doelpoging noteren. Ramirez haalt van wel heel ver uit. Zijn schot mist richting en gaat ver over en naast. .

eerste helft, minuut 35. Nummer 400 voor Vossen. Tijd voor een statistiek. Jelle Vossen is namelijk al aan zijn 400e wedstrijd in de Jupiler Pro League bezig. De ervaren rot wil die mijlpaal ongetwijfeld opsmukken met een nieuw doelpunt. .

Gele kaart voor Nachon Nsingi van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 30

Thorsteinsson treft de paal! Daar was bijna het openingsdoelpunt. Thorsteinsson mag wel heel ver dribbelen met de bal aan de voet. Hij mag zomaar uithalen en ziet zijn schot op de paal uit elkaar spatten. Hier komt Zulte Waregem goed weg. . eerste helft, minuut 29.

eerste helft, minuut 25. Tsouka pakt aan de zijlijn uit met een stevige tackle. Hij raakt de bal, maar ook het been van Thorsteinsson. De eerste gele kaart van de partij is zo een feit. .

eerste helft, minuut 24. Gekruist schot. Fadera is een keer gevaarlijk. In de zestien van OHL kiest hij voor een gekruist schot. De poging zeilt maar net naast de verkeerde kant van de paal. .

Het wil niet echt vlotten bij OH Leuven.

eerste helft, minuut 21. Het wil niet echt vlotten bij OH Leuven. . Eddy Botteldoorne bij Radio 1.

eerste helft, minuut 19. Tamari probeert het dan maar een keer van ver. Geen goede keuze, want het schot wordt makkelijk geblokkeerd. Daar moeten we het momenteel mee doen. .

eerste helft, minuut 13. Het is voorlopig zoeken en niet vinden voor OH Leuven. In het openingskwartier hebben de bezoekers nog geen goede aanval op de mat gelegd. .