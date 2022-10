Trekt Union ook in de competitie zijn goede vorm door?

De situatie is nog steeds uitdagend voor ons, daar is niets aan veranderd.

vooraf, 20 uur 28. De situatie is nog steeds uitdagend voor ons, daar is niets aan veranderd. Cercle-coach Miron Muslic.

clock 20:09

vooraf, 20 uur 09. Adingra opnieuw in de basis bij Union. In vergelijking met de knappe zege op het veld van Braga voert Union-coach Karel Geraerts 1 wissel door in zijn basiself. Bart Nieuwkoop verhuist naar de bank en in zijn plaats komt Simon Adingra. Gustaf Nilsson, de held in Portugal met twee doelpunten, moet ook genoegen nemen met een statuut als invaller. .