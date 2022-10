LIVE: Seraing weigert zichzelf te belonen tegen KV Oostende

clock 40' eerste helft, minuut 40. De thuisploeg blijft azen op het verlossende doelpuntje. Bernier draait zich knap vrij, maar besluit vervolgens te centraal. Geen problemen voor Hubert. . De thuisploeg blijft azen op het verlossende doelpuntje. Bernier draait zich knap vrij, maar besluit vervolgens te centraal. Geen problemen voor Hubert.

clock 36' Gele kaart voor Mathieu Cachbach van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 36 yellow card Mathieu Cachbach RFC Seraing

clock 33' eerste helft, minuut 33. Ook Albanese mikt naast. Daar is zowaar bijna de 0-1. Albanese krijgt iets te veel ruimte in de zestien, maar ook hij krijgt de bal niet tussen de palen. De vlam zit in de pan in Seraing. . Ook Albanese mikt naast Daar is zowaar bijna de 0-1. Albanese krijgt iets te veel ruimte in de zestien, maar ook hij krijgt de bal niet tussen de palen. De vlam zit in de pan in Seraing.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Marius beloont zichzelf niet! Opnieuw een enorme kans voor de thuisploeg. Marius kapt zichzelf heerlijk vrij op de rand van de zestien, maar mikt zijn poging dan richting de verkeerde kant van de paal. Hier ontsnappen de bezoekers nog maar eens. . Marius beloont zichzelf niet! Opnieuw een enorme kans voor de thuisploeg. Marius kapt zichzelf heerlijk vrij op de rand van de zestien, maar mikt zijn poging dan richting de verkeerde kant van de paal. Hier ontsnappen de bezoekers nog maar eens.

clock 29' Gele kaart voor Thierry Ambrose van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Thierry Ambrose KV Oostende

clock 27' eerste helft, minuut 27. De storm lijkt even te gaan liggen in Seraing. Kunnen de bezoekers zich opnieuw in de wedstrijd knokken? . De storm lijkt even te gaan liggen in Seraing. Kunnen de bezoekers zich opnieuw in de wedstrijd knokken?

clock 23' eerste helft, minuut 23. Seraing laat de 1-0 liggen! Na een vlotte combinatie over verschillende stationnetjes krijgt de thuisploeg dé uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Hubert kan een voorzet niet goed verwerken, waarna de meegekomen Mansoni geen gaatje vindt tussen het bos van KVO-benen. In de herneming kent ook Bernier hetzelfde probleem. . Seraing laat de 1-0 liggen! Na een vlotte combinatie over verschillende stationnetjes krijgt de thuisploeg dé uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Hubert kan een voorzet niet goed verwerken, waarna de meegekomen Mansoni geen gaatje vindt tussen het bos van KVO-benen. In de herneming kent ook Bernier hetzelfde probleem.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Ndicka is voorlopig een gesel voor de Seraing-defensie. De Fransman glijdt gretig voorbij Sylla en wordt dan maar tegen de grond gewerkt. Een nieuwe vrije trap voor de thuisploeg. . Ndicka is voorlopig een gesel voor de Seraing-defensie. De Fransman glijdt gretig voorbij Sylla en wordt dan maar tegen de grond gewerkt. Een nieuwe vrije trap voor de thuisploeg.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Op en neer. Over het tempo kunnen we hier voorlopig niet klagen. Na een scherpe aanval van de bezoekers krijgt Bätzner de bal niet onder controle in de zestien, waarna het vliegensvlug naar de overkant gaat. Bernier probeert Marius het straatje in te sturen, maar ook hij kan geen vervolg breien aan de combinatie. . Op en neer Over het tempo kunnen we hier voorlopig niet klagen. Na een scherpe aanval van de bezoekers krijgt Bätzner de bal niet onder controle in de zestien, waarna het vliegensvlug naar de overkant gaat. Bernier probeert Marius het straatje in te sturen, maar ook hij kan geen vervolg breien aan de combinatie.

clock 14' Geen 1-0 voor Marius. Plots komt Marius oog in oog met Hubert na een knappe steekbal. De aanvaller deponeert de bal netjes binnen, maar wordt terecht teruggefloten voor buitenspel. Een waarschuwing voor KVO. . eerste helft, minuut 14. offside Geen 1-0 voor Marius Plots komt Marius oog in oog met Hubert na een knappe steekbal. De aanvaller deponeert de bal netjes binnen, maar wordt terecht teruggefloten voor buitenspel. Een waarschuwing voor KVO.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Daar is nog eens een goede aanval van de bezoekers. Albanese geeft de bal goed mee aan de opstormende Ndicka. De Fransman probeert de bal voor doel te trekken, maar geraakt uiteindelijk niet verder dan een hoekschop. . Daar is nog eens een goede aanval van de bezoekers. Albanese geeft de bal goed mee aan de opstormende Ndicka. De Fransman probeert de bal voor doel te trekken, maar geraakt uiteindelijk niet verder dan een hoekschop.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Beide ploegen willen duidelijk voor de 3 punten gaan in deze wedstrijd. Hier en daar viel er al een prikje te bespeuren, maar echt grote kansen hebben we nog niet kunnen noteren. . Beide ploegen willen duidelijk voor de 3 punten gaan in deze wedstrijd. Hier en daar viel er al een prikje te bespeuren, maar echt grote kansen hebben we nog niet kunnen noteren.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Bikkelen geblazen. Het gaat er stevig aan toe in deze openingsfase. Siebe Dewaele gaat voor de tweede keer hard door op het middenveld. Scheidsrechter Denil houdt het deze keer bij een vermaning voor de jonge middenvelder. . Bikkelen geblazen Het gaat er stevig aan toe in deze openingsfase. Siebe Dewaele gaat voor de tweede keer hard door op het middenveld. Scheidsrechter Denil houdt het deze keer bij een vermaning voor de jonge middenvelder.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Ook de bezoekers tonen zich een eerste keer. Capon zet zich goed door op zijn rechterflank, maar kan vervolgens niemand vinden in de zestien. Mansoni kan simpel wegwerken. . Ook de bezoekers tonen zich een eerste keer. Capon zet zich goed door op zijn rechterflank, maar kan vervolgens niemand vinden in de zestien. Mansoni kan simpel wegwerken.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Bernier neemt de vrije trap zelf voor zijn rekening, maar vindt vanuit een schuine hoek uiteindelijk het dak van het doel. . Bernier neemt de vrije trap zelf voor zijn rekening, maar vindt vanuit een schuine hoek uiteindelijk het dak van het doel.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het is Seraing die een eerste keer aan de overkant komt. Bernier tikt de bal slim voor zicht uit, waarna Tanghe even de zeis bovenhaalt. Een eerste gevaarlijke vrije trap voor de thuisploeg. . Het is Seraing die een eerste keer aan de overkant komt. Bernier tikt de bal slim voor zicht uit, waarna Tanghe even de zeis bovenhaalt. Een eerste gevaarlijke vrije trap voor de thuisploeg.

clock 1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. Scheidsrechter Arthur Denil fluit de wedstrijd op gang in het Stade du Pairay. Wie eist de bal op in de openingsfase? . AFTRAP Scheidsrechter Arthur Denil fluit de wedstrijd op gang in het Stade du Pairay. Wie eist de bal op in de openingsfase?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50.