LIVE: Ook Silva doet zijn duit in het zakje, Anderlecht leidt met 1-3 in Mechelen

4 op 18, dat zijn de graatmagere cijfers van Anderlecht uit de laatste 6 competitiematchen. Ook in Europa ging de recordkampioen deze week onderuit, niet ideaal met een verplaatsing naar Mechelen in het vooruitzicht. Maakt KVM de Brusselse crisis volledig of herpakt RSCA zich Achter de Kazerne? Volg het live om 13.30 u.