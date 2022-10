Blijft Anderlecht op de dool of herleeft het tegen KV Mechelen? N'Diaye en Duranville in de basis

clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. Kraker in de buik van het klassement. Kan Anderlecht zich herpakken op het veld van KV Mechelen? De ploeg van Mazzu staat momenteel slechts op een 10e plek na 10 wedstrijden en volgt al op 17(!) punten van leider Antwerp. Ook de thuisploeg beleeft geen al te prettig seizoensbegin. De ploeg van trainer Buijs staat geparkeerd op een 12 plek en heeft 11 punten verzameld tot nu toe. . Kraker in de buik van het klassement Kan Anderlecht zich herpakken op het veld van KV Mechelen? De ploeg van Mazzu staat momenteel slechts op een 10e plek na 10 wedstrijden en volgt al op 17(!) punten van leider Antwerp. Ook de thuisploeg beleeft geen al te prettig seizoensbegin. De ploeg van trainer Buijs staat geparkeerd op een 12 plek en heeft 11 punten verzameld tot nu toe.

clock 12:41 De 11 namen bij Anderlecht. Geen Vertonghen of Ashimeru (ziekte). Mazzu dropt N'Diaye en Duranville in de basis. vooraf, 12 uur 41. De 11 namen bij Anderlecht. Geen Vertonghen of Ashimeru (ziekte). Mazzu dropt N'Diaye en Duranville in de basis.

clock 12:31 De opstelling van de thuisploeg. vooraf, 12 uur 31. De opstelling van de thuisploeg.

clock 10:41 vooraf, 10 uur 41. Het gebrek aan inzet is een doorn in het oog van de Anderlecht-fans. De wil om te winnen in dit team is zoek. Daarom zullen we de eerste 12 minuten het uitvak niet betreden. Die twaalf minuten verwijzen symbolisch naar de 12e man. Nico Deraedt, lid Fanboard van Anderlecht . Het gebrek aan inzet is een doorn in het oog van de Anderlecht-fans. De wil om te winnen in dit team is zoek. Daarom zullen we de eerste 12 minuten het uitvak niet betreden. Die twaalf minuten verwijzen symbolisch naar de 12e man. Nico Deraedt, lid Fanboard van Anderlecht

clock 10:40 vooraf, 10 uur 40. Anderlecht op de dool. De komst van Felice Mazzu heeft niet voor de verhoopte stap hogerop gezorgd in het Astridpark. Anderlecht lijkt dit seizoen weer een zieke ploeg, met amper 13 punten uit tien wedstrijden. De laatste zes competitiematchen werd er amper 4 op 18 behaald, het woord crisis is dan ook niet veraf. Als klap op de vuurpijl verloor het ook in Europa zijn ongeslagen status, met een vermijdbare thuisnederlaag tegen West Ham in de Conference League. Zondagmiddag moet het tegen KV Mechelen opnieuw het goede gevoel te pakken krijgen en - belangrijker - een driepunter nemen. Geen sinecure, want een verplaatsing Achter de Kazerne is niet evident. Volg de partij op deze pagina live om 13.30 u. . Anderlecht op de dool De komst van Felice Mazzu heeft niet voor de verhoopte stap hogerop gezorgd in het Astridpark. Anderlecht lijkt dit seizoen weer een zieke ploeg, met amper 13 punten uit tien wedstrijden. De laatste zes competitiematchen werd er amper 4 op 18 behaald, het woord crisis is dan ook niet veraf. Als klap op de vuurpijl verloor het ook in Europa zijn ongeslagen status, met een vermijdbare thuisnederlaag tegen West Ham in de Conference League. Zondagmiddag moet het tegen KV Mechelen opnieuw het goede gevoel te pakken krijgen en - belangrijker - een driepunter nemen. Geen sinecure, want een verplaatsing Achter de Kazerne is niet evident. Volg de partij op deze pagina live om 13.30 u.

clock 10:38 vooraf, 10 uur 38. Natuurlijk maak ik me zorgen over het klassement. We staan nu op 6 punten van de top 4. Die kloof mag niet groter worden. We willen nu gewoon winnen tegen KV Mechelen. De spelers moeten beseffen dat elke wedstrijd nu een beetje een oorlog is. Anderlecht-CEO Peter Verbeke. Natuurlijk maak ik me zorgen over het klassement. We staan nu op 6 punten van de top 4. Die kloof mag niet groter worden. We willen nu gewoon winnen tegen KV Mechelen. De spelers moeten beseffen dat elke wedstrijd nu een beetje een oorlog is. Anderlecht-CEO Peter Verbeke

clock 10:36 - Vooraf Vooraf, 10 uur 36

clock Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Jordi Vanlerberghe, Thibaut Peyre, David Bates, Boli Bolingoli Mbombo, Geoffry Hairemans, Birger Verstraete, Rob Schoofs, Nikola Storm, Julien Ngoy Opstelling KV Mechelen Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Jordi Vanlerberghe, Thibaut Peyre, David Bates, Boli Bolingoli Mbombo, Geoffry Hairemans, Birger Verstraete, Rob Schoofs, Nikola Storm, Julien Ngoy

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Julien Duranville, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Moussa Ndiaye, Fábio Silva, Lior Refaelov Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Julien Duranville, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Moussa Ndiaye, Fábio Silva, Lior Refaelov