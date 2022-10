LIVE: Dominant Genk gaat tegen Kortrijk op zoek naar de openingstreffer

Heynen bedient El Khanouss met een mooie bal en die kan van buiten de zestien uithalen richting doel. Opnieuw heeft Ilic een mooie redding in huis.

eerste helft, minuut 27. Ilic staat pal. Heynen bedient El Khanouss met een mooie bal en die kan van buiten de zestien uithalen richting doel. Opnieuw heeft Ilic een mooie redding in huis. .

eerste helft, minuut 17. Het tempo van de thuisploeg is wat gezakt en dan merk je meteen dat het een stuk moeilijker wordt om dit Kortrijk uit verband te spelen. De grote kans van Heynen blijft voorlopig ook de enige kans in deze openingsfase. .

clock 12'

eerste helft, minuut 12. El Khanouss wordt door Munoz in een veelbelovende positie gebracht en de jonge Marokkaan kan de zestien binnen dribbelen. Zijn schot is echter te wild en vliegt meters over de kooi van Ilic. .