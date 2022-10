LIVE: Kan Brugge zijn Europese bloedvorm doortrekken tegen Westerlo?

Skov Olsen zet nog maar eens aan vanop de rechterflank en zo belandt zijn voorzet via de verdediging bij Yaremchuk. De spits ziet zijn schot gestopt worden door Bolat, waarna een verraste Vanaken de bal in de rebound niet binnen het kader kan plaatsen.

eerste helft, minuut 17. Weer een Brugse kans. Skov Olsen zet nog maar eens aan vanop de rechterflank en zo belandt zijn voorzet via de verdediging bij Yaremchuk. De spits ziet zijn schot gestopt worden door Bolat, waarna een verraste Vanaken de bal in de rebound niet binnen het kader kan plaatsen. .

eerste helft, minuut 14. Westerlo komt niet in het stuk voor in het begin van deze wedstrijd. Bert Sterckx.

eerste helft, minuut 12. Vanaken ziet de goede loopactie van Yaremchuk en bedient de Oekraiëner in de diepte. Bolat had het echter goed gelezen en kan de bal opruimen. .

clock 6'

eerste helft, minuut 6. 2 keer alarm in de geel-blauwe defensie. Mineiro verspeelt de bal op een cruciale positie, maar Lang kan niet profiteren! De bal van de Nederlander wordt van de lijn gekeerd. Een minuut later komt Skov Olsen weer op de proppen. Zijn bal belandt bijna in doel via een Westerlo-speler. Alle hens aan dek! .