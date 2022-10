Club Brugge ontvangt Westerlo zonder smaakmakers Jutgla, Sowah en Sylla

clock 12:06 vooraf, 12 uur 06. Hoefkens speelde ooit voor Westerlo. In 2003 verzamelde Carl Hoefkens in zeven wedstrijden speelminuten voor Westerlo. Hij speelde dat seizoen voor Lommel, maar omdat die club failliet werd verklaard, konden alle spelers andere oorden opzoeken. Hoefkens trok na zijn avontuur bij Westerlo naar Beerschot. . Hoefkens speelde ooit voor Westerlo In 2003 verzamelde Carl Hoefkens in zeven wedstrijden speelminuten voor Westerlo. Hij speelde dat seizoen voor Lommel, maar omdat die club failliet werd verklaard, konden alle spelers andere oorden opzoeken. Hoefkens trok na zijn avontuur bij Westerlo naar Beerschot.

clock 12:06 vooraf, 12 uur 06. Westerlo is een frivole ploeg die wil voetballen. Ze zullen met ambitie naar Brugge komen. Het is zaak om daar professioneel mee om te gaan. Carl Hoefkens (trainer Club Brugge). Westerlo is een frivole ploeg die wil voetballen. Ze zullen met ambitie naar Brugge komen. Het is zaak om daar professioneel mee om te gaan. Carl Hoefkens (trainer Club Brugge)

clock 12:05 vooraf, 12 uur 05. 32 op een rij voor Club? Club Brugge-Westerlo is de wedstrijden tussen de kampioenen van vorig seizoen in de Jupiler Pro League en in 1B. Het is zes jaar geleden dat Westerlo een bezoek bracht aan Jan Breydel, toen werd het 4-0 voor Club. Westerlo, dat 9 op 9 pakte de voorbije weken, kon al 31 duels op een rij niet winnen van Club Brugge, dat lukte voor het laatst in het Kuipje op 3 oktober 1999. . 32 op een rij voor Club? Club Brugge-Westerlo is de wedstrijden tussen de kampioenen van vorig seizoen in de Jupiler Pro League en in 1B. Het is zes jaar geleden dat Westerlo een bezoek bracht aan Jan Breydel, toen werd het 4-0 voor Club.

Westerlo, dat 9 op 9 pakte de voorbije weken, kon al 31 duels op een rij niet winnen van Club Brugge, dat lukte voor het laatst in het Kuipje op 3 oktober 1999.

clock 12:02 vooraf, 12 uur 02. Drie spelers krijgen rust van Hoefkens. In de Brugse selectie ontbreken drie spelers die de voorbije weken steunpilaren waren voor blauw-zwart. Jutgla, Sowah en Sylla krijgen rust van trainer Hoefkens. Ook aanwinst Boyata is er door aanslepende kwaaltjes nog niet bij. Ook van Vormer is weer geen spoor in de Brugse selectie. Wel van de partij: Skov Olsen. De Deen miste de CL-wedstrijd tegen Atletico Madrid nog met een voedselvergiftiging. . Drie spelers krijgen rust van Hoefkens In de Brugse selectie ontbreken drie spelers die de voorbije weken steunpilaren waren voor blauw-zwart. Jutgla, Sowah en Sylla krijgen rust van trainer Hoefkens. Ook aanwinst Boyata is er door aanslepende kwaaltjes nog niet bij. Ook van Vormer is weer geen spoor in de Brugse selectie.

Wel van de partij: Skov Olsen. De Deen miste de CL-wedstrijd tegen Atletico Madrid nog met een voedselvergiftiging.

clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. Ik ben niet echt bezig geweest met felicitaties na Atlético. Wat voor mij vooral belangrijk is, is dat wij met iedereen stappen aan het zetten zijn. De drang, het geloof om om effectief goed voetbal te brengen tegen grote ploegen, zoals bv Atlético, groeit enorm. Carl Hoefkens (trainer Club Brugge). Ik ben niet echt bezig geweest met felicitaties na Atlético. Wat voor mij vooral belangrijk is, is dat wij met iedereen stappen aan het zetten zijn. De drang, het geloof om om effectief goed voetbal te brengen tegen grote ploegen, zoals bv Atlético, groeit enorm. Carl Hoefkens (trainer Club Brugge)

clock 12:00 vooraf, 12 uur .

clock 12:00 vooraf, 12 uur . Tank Club Brugge weer wat vertrouwen? Na de derde stunt op een rij in de Champions League krijgt Club Brugge vanavond Westerlo over de vloer in het Jan Breydelstadion. De landskampioen rekende vorige week af met KV Mechelen voor eigen volk, lukt het vanavond opnieuw om vertrouwen te tanken voor het duel met Atletico Madrid van komende woensdag? . Tank Club Brugge weer wat vertrouwen? Na de derde stunt op een rij in de Champions League krijgt Club Brugge vanavond Westerlo over de vloer in het Jan Breydelstadion. De landskampioen rekende vorige week af met KV Mechelen voor eigen volk, lukt het vanavond opnieuw om vertrouwen te tanken voor het duel met Atletico Madrid van komende woensdag?