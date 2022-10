LIVE: Standard klimt vlak voor rust op voorsprong in Charleroi

clock 60' tweede helft, minuut 60. Prachtige poging van Badji! De spits plukt een scherpe bal uit de lucht met de borst en kiest resoluut voor de omhaal. Zijn poging vliegt maar net over de lat, al was Bodart ook wel in de buurt. . Prachtige poging van Badji! De spits plukt een scherpe bal uit de lucht met de borst en kiest resoluut voor de omhaal. Zijn poging vliegt maar net over de lat, al was Bodart ook wel in de buurt.

clock 60' Gele kaart voor Gilles Dewaele van Standard tijdens tweede helft, minuut 60 yellow card Gilles Dewaele Standard

clock 58' Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 58 yellow card Marco Ilaimaharitra Charleroi

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Charleroi, Amirhossein Hosseinzadeh erin, Jackson Tchatchoua eruit wissel substitution out Jackson Tchatchoua substitution in Amirhossein Hosseinzadeh

clock 56' tweede helft, minuut 56. Charleroi plaatst een tussenversnelling en komt nadrukkelijk dreigen. Nkuba en Badji krijgen halve kansjes. Standard plooit even helemaal terug. . Charleroi plaatst een tussenversnelling en komt nadrukkelijk dreigen. Nkuba en Badji krijgen halve kansjes. Standard plooit even helemaal terug.

clock 53' tweede helft, minuut 53. De eerste kans van de tweede helft is voor Standard. Zinckernagel snijdt een vrije trap scherp aan en Perica kan er zijn voet tegen zetten. Doelman Patron is alert en kan redding brengen. . De eerste kans van de tweede helft is voor Standard. Zinckernagel snijdt een vrije trap scherp aan en Perica kan er zijn voet tegen zetten. Doelman Patron is alert en kan redding brengen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Voorlopig heeft Nathan Verboomen de wedstrijd goed onder controle. Het bekvechten neemt wat toe naarmate de wedstrijd vordert, maar voorlopig blijft het sportief. . Voorlopig heeft Nathan Verboomen de wedstrijd goed onder controle. Het bekvechten neemt wat toe naarmate de wedstrijd vordert, maar voorlopig blijft het sportief.

clock 49' tweede helft, minuut 49. De tweede periode is wat rommelig begonnen. Bert Sterckx. De tweede periode is wat rommelig begonnen. Bert Sterckx

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:34 tweede helft, 19 uur 34. We zijn weer vertrokken! . We zijn weer vertrokken!

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 47 door Jackson Tchatchoua van Standard. 0, 1. own goal Charleroi Standard 61' 0 1

clock 45+2' eerste helft, minuut 47.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. De goal vlak voor de rust. Daar is nog de goal vlak voor rust! Een mooie combinatie van Standard wordt via Tchatchoua in eigen doel verwerkt! Het thuispubliek is niet tevreden en gooit meteen met vuurwerk en bier. Ook Bager (Charleroi) grijpt naar de oren. . De goal vlak voor de rust Daar is nog de goal vlak voor rust! Een mooie combinatie van Standard wordt via Tchatchoua in eigen doel verwerkt! Het thuispubliek is niet tevreden en gooit meteen met vuurwerk en bier. Ook Bager (Charleroi) grijpt naar de oren.

clock 42' eerste helft, minuut 42. We sluipen stilaan richting de pauze. Krijgen we nog een kans te zien in Charleroi? . We sluipen stilaan richting de pauze. Krijgen we nog een kans te zien in Charleroi?

clock 39' Gele kaart voor Ryota Morioka van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 39 yellow card Ryota Morioka Charleroi

clock 39' eerste helft, minuut 39. Charleroi verdedigt heel compact en geeft weinig ruimte aan Standard. De bezoekers krijgen dus wel de bal, maar hebben er moeite mee om iets te creëren. . Charleroi verdedigt heel compact en geeft weinig ruimte aan Standard. De bezoekers krijgen dus wel de bal, maar hebben er moeite mee om iets te creëren.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Het gevaar lijkt even te zijn gaan liggen. We zitten in een fase waar er wat meer onzuiverheden in het spel sluipen. Het is wachten op nog eens een grote kans voor een van de ploegen. . Het gevaar lijkt even te zijn gaan liggen. We zitten in een fase waar er wat meer onzuiverheden in het spel sluipen. Het is wachten op nog eens een grote kans voor een van de ploegen.

clock 31' eerste helft, minuut 31. We kijken naar een aangename wedstrijd waar beide ploegen al kansen hebben gehad. Bert Sterckx. We kijken naar een aangename wedstrijd waar beide ploegen al kansen hebben gehad. Bert Sterckx