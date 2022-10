LIVE: Charleroi en Standard houden elkaar voorlopig in evenwicht

Een afvallende bal komt perfect voor Donnum. De Noor kan de bal vol op de slof nemen, maar zijn poging wordt door het been van Bager over het doel gekatapulteerd.

eerste helft, minuut 23. Een afvallende bal komt perfect voor Donnum. De Noor kan de bal vol op de slof nemen, maar zijn poging wordt door het been van Bager over het doel gekatapulteerd. .

Nog eens een kansje voor Charleroi. Raskin verliest zijn duel tegen Morioka waarna het plots snel gaat en Mbenza een voorzet kan versturen naar Badji. De spits kopt in de handen van Bodart.

eerste helft, minuut 19. Nog eens een kansje voor Charleroi. Raskin verliest zijn duel tegen Morioka waarna het plots snel gaat en Mbenza een voorzet kan versturen naar Badji. De spits kopt in de handen van Bodart. .

We zijn een kwartiertje ver maar wachten nog op een eerste kans tussen de palen. Beide ploegen wachten het juiste moment af.

eerste helft, minuut 14. We zijn een kwartiertje ver maar wachten nog op een eerste kans tussen de palen. Beide ploegen wachten het juiste moment af. .

Goede mogelijkheid voor Standard! Zinckernagel stuurt Dewaele in de diepte en zijn voorzet komt perfect voor de voeten van Alzate én Perica. Beide spelers lopen elkaar voor de voeten: kans weg.

eerste helft, minuut 8. Goede mogelijkheid voor Standard! Zinckernagel stuurt Dewaele in de diepte en zijn voorzet komt perfect voor de voeten van Alzate én Perica. Beide spelers lopen elkaar voor de voeten: kans weg. .

Standard is de ploeg die de eerste keer komt snuffelen. Zinckernagel combineert vlotjes met Balikwisha en gaat dan liggen in de zestien. Veel te weinig voor een strafschop.

eerste helft, minuut 4. Standard is de ploeg die de eerste keer komt snuffelen. Zinckernagel combineert vlotjes met Balikwisha en gaat dan liggen in de zestien. Veel te weinig voor een strafschop. .

We zijn begonnen!

eerste helft, 18 uur 32. Aftrap is gegeven. We zijn begonnen! .

Dit is de wedstrijd die beide ploegen absoluut niet willen verliezen.

vooraf, 18 uur 31. Dit is de wedstrijd die beide ploegen absoluut niet willen verliezen. Bert Sterckx.

clock 18:10

vooraf, 18 uur 10. Er is veel spanning rond deze wedstrijd, maar we moeten het hoofd koel houden. Kleine details zullen een rol kunnen spelen vandaag. Charleroi-trainer Edward Still .