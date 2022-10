Zet Antwerp uitschuiver recht tegen STVV? "Een uitdaging"

clock 11:46

vooraf, 11 uur 46. Het gevoel na de match tegen KV Kortrijk was helemaal anders dan tijdens de wedstrijd. We voetbalden goed, hadden veel kansen en kwamen nooit in de problemen. In sommige matchen hebben we misschien te veel punten gekregen, in die match te weinig. . Mark van Bommel (coach Antwerp).