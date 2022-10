LIVE: Antwerp gaat op zoek naar de 2-0 tegen 10-koppig STVV

Fase per fase

Fase per fase

clock 55' Gele kaart voor Christian Brüls van STVV tijdens tweede helft, minuut 55 yellow card Christian Brüls STVV

clock 53' tweede helft, minuut 53. Ekkelenkamp tegen de lat. Antwerp gaat op zoek naar de 2-0 en die hadden ze bijna gevonden. Een korte hoekschop belandt bij Jurgen Ekkelenkamp die de bal tegen de lat schildert. Schmidt was geklopt. . Ekkelenkamp tegen de lat Antwerp gaat op zoek naar de 2-0 en die hadden ze bijna gevonden. Een korte hoekschop belandt bij Jurgen Ekkelenkamp die de bal tegen de lat schildert. Schmidt was geklopt.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Het tempo van de thuisploeg ligt momenteel wat te laag om STVV echt uit verband te spelen. Alderweireld strooit wel eens met een lange bal, maar een snelle combinatie is al weer even geleden. . Het tempo van de thuisploeg ligt momenteel wat te laag om STVV echt uit verband te spelen. Alderweireld strooit wel eens met een lange bal, maar een snelle combinatie is al weer even geleden.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Antwerp zal zijn dominantie willen omzetten in een tweede doelpunt. Geert Heremans. Antwerp zal zijn dominantie willen omzetten in een tweede doelpunt. Geert Heremans

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:48 tweede helft, 21 uur 48. De tweede helft is van start gegaan. Kan STVV nog iets forceren op het veld van Antwerp? . De tweede helft is van start gegaan. Kan STVV nog iets forceren op het veld van Antwerp?

clock 21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij STVV, Aboubakary Koita erin, Eric Junior Bocat eruit wissel substitution out Eric Junior Bocat substitution in Aboubakary Koita

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rusten geblazen. We duiken de rust in met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Een mooi doelpunt van Gerkens was het enige hoogtepunt van de wedstrijd tot dusver. Robert Bauer pakte 5 minuten voor rust rood en maakt de opdracht voor zijn ploegmaats zo nog een stuk zwaarder. . Rusten geblazen We duiken de rust in met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Een mooi doelpunt van Gerkens was het enige hoogtepunt van de wedstrijd tot dusver. Robert Bauer pakte 5 minuten voor rust rood en maakt de opdracht voor zijn ploegmaats zo nog een stuk zwaarder.

clock 43' eerste helft, minuut 43. De klok tikt verder en zo naderen we stilaan de rust. Antwerp controleert het spel, maar puurt weinig grote kansen uit het numerieke voordeel dat ze nu hebben. Het tempo ligt daar misschien iets te laag voor. . De klok tikt verder en zo naderen we stilaan de rust. Antwerp controleert het spel, maar puurt weinig grote kansen uit het numerieke voordeel dat ze nu hebben. Het tempo ligt daar misschien iets te laag voor.

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 39' Rode kaart voor Robert Bauer van STVV tijdens eerste helft, minuut 39 red card Robert Bauer STVV

clock 38' eerste helft, minuut 38. Rood voor STVV na tussenkomst VAR. Na 38 minuten moet STVV met 10 verder. Scheidsrechter Laforge geeft op advies van de VAR rood aan Bauer nadat die een slag had uitgedeeld aan Vincent Janssen. Zo wordt de opdracht voor de Limburgers nu plots nog een stuk moeilijker. . Rood voor STVV na tussenkomst VAR Na 38 minuten moet STVV met 10 verder. Scheidsrechter Laforge geeft op advies van de VAR rood aan Bauer nadat die een slag had uitgedeeld aan Vincent Janssen. Zo wordt de opdracht voor de Limburgers nu plots nog een stuk moeilijker.

clock 37' eerste helft, minuut 37. De wedstrijd ligt even stil omdat Janssen blijft liggen. In de herhaling zien we hoe Bauer de Nederlander tegen de grasmat werkt. Laforge gaat de beelden bekijken! . De wedstrijd ligt even stil omdat Janssen blijft liggen. In de herhaling zien we hoe Bauer de Nederlander tegen de grasmat werkt. Laforge gaat de beelden bekijken!

clock 36' eerste helft, minuut 36. We krijgen weinig kansen te zien voorlopig. Geert Heremans. We krijgen weinig kansen te zien voorlopig. Geert Heremans

clock 29' eerste helft, minuut 29. Muja kan een eerste keer een actie inzetten op de flank. De Kosovaar versiert met een gelukje een hoekschop, maar de daaropvolgende bal wordt makkelijk ontzet door de Truiense verdediging. . Muja kan een eerste keer een actie inzetten op de flank. De Kosovaar versiert met een gelukje een hoekschop, maar de daaropvolgende bal wordt makkelijk ontzet door de Truiense verdediging.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Hashioka zet Vines in de wind met een mooie actie op de linkerflank. Zijn voorzet wordt onderschept door Alderweireld. Dat was nodig, want Okazaki lag op de loer. . Hashioka zet Vines in de wind met een mooie actie op de linkerflank. Zijn voorzet wordt onderschept door Alderweireld. Dat was nodig, want Okazaki lag op de loer.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Sint-Truiden blijft aandringen. Na de 1-0 is er nog maar weinig dreiging geweest van Antwerp. Zij loeren op de counter. Geert Heremans. Sint-Truiden blijft aandringen. Na de 1-0 is er nog maar weinig dreiging geweest van Antwerp. Zij loeren op de counter. Geert Heremans

clock 22' Gele kaart voor Arbnor Muja van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Arbnor Muja Antwerp