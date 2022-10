LIVE: STVV dringt aan, maar laat de kansen liggen tegen Eupen

Hashioka laat de kans liggen om STVV op voorsprong te brengen. De bal valt voor zijn voeten op een corner en hij heeft alle tijd om aan te leggen, maar mikt wild over.

tweede helft, minuut 61. Hashioka verknoeit grote kans. Hashioka laat de kans liggen om STVV op voorsprong te brengen. De bal valt voor zijn voeten op een corner en hij heeft alle tijd om aan te leggen, maar mikt wild over. .

Voor Brüls is de wedstrijd voorbij. Hij wordt bij STVV vervangen door Kagawa.

tweede helft, minuut 58. Voor Brüls is de wedstrijd voorbij. Hij wordt bij STVV vervangen door Kagawa. .

clock 56'

Nuhu laat STVV even schrikken. Nuhu duikt plots alleen op voor de neus van Schmidt, maar hij mikt wild naast. Een doelpunt was het sowieso niet geworden, want er wordt gevlagd en gefloten voor buitenspel. . tweede helft, minuut 56.