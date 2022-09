Neemt Standard revanche en zet het zijn reeks voort tegen stadsgenoot Seraing?

Ik wil dat mijn spelers zich amuseren. Ze gaan voor 25.000 man spelen, dat is een enorme motivatie. Ik heb respect voor Standard, maar ik zal me volledig geven voor Seraing. Standard en Seraing maken deel uit van mijn leven. Ik kijk ernaar uit om het gras te ruiken en de tribunes vol te zien.

vooraf, 12 uur 31. Ik wil dat mijn spelers zich amuseren. Ze gaan voor 25.000 man spelen, dat is een enorme motivatie. Ik heb respect voor Standard, maar ik zal me volledig geven voor Seraing. Standard en Seraing maken deel uit van mijn leven. Ik kijk ernaar uit om het gras te ruiken en de tribunes vol te zien. José Jeunechamps, nu coach van Seraing, maar vroeger jeugdcoach bij Standard.

vooraf, 12 uur 28. Vorig jaar 0-1. Seraing en Standard smeerden elkaar vorig jaar in de competitie telkens een 0-1-thuisnederlaag aan. Het lijkt logisch dat de grote broer vandaag revanche neemt, maar in een derby is niets zeker. .