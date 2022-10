LIVE: Union leidt de dans bij OHL, net geen wereldgoal voor Boniface

Matonga Simonini is klaar voor de strijd. Hij lost zijn onfortuinlijke collega af als lijnrechter. We kunnen weer voetballen.

Beide teams voeren een wissel door bij de start van de tweede helft. Puertas komt bij Union in de ploeg voor Lazare. Bij OHL is Holzhauser de nieuwe man, hij vervangt Thorsteinsson.

Union gaat met een 0-2-voorsprong de rust in. Burgess kopte de bezoekers al vroeg op voorsprong in Leuven en een lucky goal van Kandouss gaf OHL een tweede klap.

eerste helft, minuut 46. Maertens prikt nog even. In de extra tijd komt OHL nog eens piepen. Maertens kan op aangeven van Patris uithalen. Eerst wordt zijn schot afgeblokt, vervolgens mikt hij naast. Een doelpunt had het sowieso niet opgeleverd, want Patris stond buitenspel. .