LIVE: Kan Union revelatie OH Leuven uit de top 4 duwen?

Fase per fase

clock 8' eerste helft, minuut 8. Grabbelende Cojocaru. Weinig sprake van een studieronde in deze wedstrijd. OHL begon fel, maar ook Union is scherp gestart. De bezoekers versieren op hun beurt een hoekschop. Cojocaru grabbelt naast de bal en moet meteen een tweede corner toestaan. Die levert niks op.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Eerste poging van OHL. De thuisploeg vliegt er meteen stevig in en dwingt al een eerste hoekschop af. Pletinckx kan koppen, maar krijgt zijn poging niet binnen het kader.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:01 eerste helft, 16 uur 01. Aftrap. De bal rolt aan Den Dreef. OH Leuven liet in zijn laatste 5 wedstrijden maar 2 keer punten liggen. Trekt het die lijn door tegen Union?

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. Onderlinge duels. Vorig seizoen verdeelden Union en OHL de buit in de onderlinge duels. OHL boekte een 1-3-zege in het Dudenpark, Union won op zijn beurt de uitwedstrijd in Leuven met 1-4.

clock 15:40 Aangepaste basiself bij Union. Sykes op de bank, Kandouss in de basis. vooraf, 15 uur 40. Aangepaste basiself bij Union. Sykes op de bank, Kandouss in de basis.

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36. Late winst, slap gelijkspel. Union kon net voor de interlandbreak maar op de valreep een tweede puntenverlies op rij vermijden. Op bezoek bij Eupen stevende het af op een 1-1-gelijkspel, maar in de slotseconden van de extra tijd bezorgde Boniface Union alsnog de volle buit. OHL raakte op de vorige speeldag niet verder dan een puntendeling op het veld van KV Mechelen. Het team van Marc Brys mocht nochtans de volledige tweede helft met een man meer spelen na de uitsluiting van Da Cruz, maar kon daar niet van profiteren in een slaapverwekkend onderonsje.



OHL raakte op de vorige speeldag niet verder dan een puntendeling op het veld van KV Mechelen. Het team van Marc Brys mocht nochtans de volledige tweede helft met een man meer spelen na de uitsluiting van Da Cruz, maar kon daar niet van profiteren in een slaapverwekkend onderonsje.

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. Nog maar 1 clean sheet voor Union. Union is een garantie op goals. Enkel op de derde speeldag, op bezoek bij KV Mechelen, kon het niet scoren. Anderzijds slaagde Union er dit seizoen ook maar één keer in om de nul te houden, thuis tegen Charleroi. Met 14 gemaakte tegenover evenveel tegendoelpunten is het doelsaldo perfect in evenwicht.

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. 9 op 12 in eigen huis. OH Leuven heeft dit seizoen een stevige thuisreputatie opgebouwd. Het won 3 van zijn 4 thuiswedstrijden, enkel tegen Club Brugge ging het op eigen veld de boot in. Meteen ook de enige thuiswedstrijd waarin OHL niet tot scoren kwam.

clock 15:20 vooraf, 15 uur 20. Ongewijzigd elftal bij OHL. Geen wijzigingen bij OH Leuven. De ploeg die op de vorige speeldag aan de aftrap stond tegen KV Mechelen begint ook nu aan de wedstrijd.

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Vanzeir en Lazare in de basis. Twee wissels bij Union ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Eupen. Rodriguez en Lapoussin verhuizen naar de bank, Vanzeir en Lazare komen aan de aftrap.

clock 11:42 vooraf, 11 uur 42. Union met vertrouwen richting Den Dreef. Ook bij Union zit het dit seizoen wel snor. De vicekampioen kan voorlopig een perfect rapport voorleggen in Europa en staat met 16 op 27 amper 1 puntje van de top 4. Met een zege springen de bezoekers alvast over de thuisploeg in het klassement.

clock 11:40 vooraf, 11 uur 40. OHL zit in goede flow. De laatste nederlaag van OHL dateert al van 14 augustus. Toen verloren de manschappen van Marc Brys met 0-3 van Club Brugge. Sindsdien boekte de thuisploeg een sterke 11 op 15.

clock 11:39 vooraf, 11 uur 39. Union heeft vorig jaar een geweldig parcours afgelegd. Dit seizoen hebben ze een nieuwe trainer en spelen ze eigenlijk helemaal anders, maar ze doen dat fantastisch goed. OHL-coach Marc Brys.

clock 11:38 - Vooraf Vooraf, 11 uur 38

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Federico Ricca, Hamza Mendyl, Musa Tamari, Kristiyan Malinov, Mathieu Maertens, Casper De Norre, Jón Dagur Thorsteinsson, Mario González

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Guillaume François, Lazare Amani, Teddy Teuma, Senne Lynen, Simon Adingra, Victor Boniface, Dante Vanzeir Opstelling Union Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Guillaume François, Lazare Amani, Teddy Teuma, Senne Lynen, Simon Adingra, Victor Boniface, Dante Vanzeir