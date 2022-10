LIVE: Leidt kersvers coach Muslic Cercle meteen naar puntengewin tegen Gent?

Fase per fase

clock 9' eerste helft, minuut 9. Cercle verrast met hoge druk, bij Gent krijgen ze geen tijd om rustig uit te voetballen. Odjidja slaagt er toch in om centraal op te rukken en geeft de bal goed mee aan de bedrijvige Cuypers. Die probeert Depoitre aan te spelen, maar zijn voorzet is niet secuur. . Cercle verrast met hoge druk, bij Gent krijgen ze geen tijd om rustig uit te voetballen. Odjidja slaagt er toch in om centraal op te rukken en geeft de bal goed mee aan de bedrijvige Cuypers. Die probeert Depoitre aan te spelen, maar zijn voorzet is niet secuur.

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Cuypers krijgt de bal met wat meeval voor doel tot bij Depoitre. Die kan de bal niet goed aannemen en zo lijkt ook zijn schot nergens naar. Depoitre is nog steeds op zoek naar zijn eerste competitietreffer. . Cuypers krijgt de bal met wat meeval voor doel tot bij Depoitre. Die kan de bal niet goed aannemen en zo lijkt ook zijn schot nergens naar. Depoitre is nog steeds op zoek naar zijn eerste competitietreffer.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:01 eerste helft, 16 uur 01. Aftrap. AA Gent krijgt maar geen lijn in zijn prestaties in de competitie met 3 overwinningen en evenveel nederlagen in de laatste 6 wedstrijden. Kan het vandaag de punten thuishouden tegen het noodlijdende Cercle? . Aftrap AA Gent krijgt maar geen lijn in zijn prestaties in de competitie met 3 overwinningen en evenveel nederlagen in de laatste 6 wedstrijden. Kan het vandaag de punten thuishouden tegen het noodlijdende Cercle?

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. Gents succesverhaal tegen Cercle. Een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge, dat was de voorbije jaren een garantie op drie punten voor AA Gent. Bij de laatste 7 bezoeken aan Gent kon Cercle slechts één keer een puntje rapen. Het is zelfs al van 30 juli 2011 geleden dat Gent in eigen huis nog eens verloor van Cercle. . Gents succesverhaal tegen Cercle Een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge, dat was de voorbije jaren een garantie op drie punten voor AA Gent. Bij de laatste 7 bezoeken aan Gent kon Cercle slechts één keer een puntje rapen. Het is zelfs al van 30 juli 2011 geleden dat Gent in eigen huis nog eens verloor van Cercle.

clock 15:44 vooraf, 15 uur 44. 3 op 21. Cercle kon dit seizoen nog maar één keer winnen, op de tweede speeldag thuis tegen Anderlecht. Sindsdien sprokkelde het in 7 wedstrijden amper 3 puntjes, met 3 gelijke spelen op eigen veld. . 3 op 21 Cercle kon dit seizoen nog maar één keer winnen, op de tweede speeldag thuis tegen Anderlecht. Sindsdien sprokkelde het in 7 wedstrijden amper 3 puntjes, met 3 gelijke spelen op eigen veld.

clock 15:43 vooraf, 15 uur 43. Scoringsprobleem bij Cercle. AA Gent kwam dit seizoen nog maar in één competitiewedstrijd niet tot scoren, op de vorige speeldag bij Racing Genk. Bij Cercle verloopt het scoren minder vlot, in ruim 5 van de 9 wedstrijden kon het niet raak treffen. Met amper 5 doelpunten is Cercle de slechtste leerling van de 1A-klas. . Scoringsprobleem bij Cercle AA Gent kwam dit seizoen nog maar in één competitiewedstrijd niet tot scoren, op de vorige speeldag bij Racing Genk. Bij Cercle verloopt het scoren minder vlot, in ruim 5 van de 9 wedstrijden kon het niet raak treffen. Met amper 5 doelpunten is Cercle de slechtste leerling van de 1A-klas.

clock 15:21 vooraf, 15 uur 21. Wisselvallig Gent. Een overwinning gevolgd door een nederlaag. Dat is nu al zes competitiewedstrijden het wisselvallige ritme bij AA Gent. In de laatste wedstrijd voor de interlandbreak ging Gent op de valreep onderuit bij Racing Genk, na een late kopbalgoal van Heynen. De derde competitienederlaag al voor Gent. . Wisselvallig Gent Een overwinning gevolgd door een nederlaag. Dat is nu al zes competitiewedstrijden het wisselvallige ritme bij AA Gent. In de laatste wedstrijd voor de interlandbreak ging Gent op de valreep onderuit bij Racing Genk, na een late kopbalgoal van Heynen. De derde competitienederlaag al voor Gent.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Muslic plaatst eigen accenten. Miron Muslic voert meteen flink wat wijzigingen door bij zijn debuut als T1 van Cercle. Geen spoor meer van Decostere, Miangue, Van der Bruggen en Ueda in de basiself. Zij worden vervangen door Daland, Vanhoutte, Torres en Somers. . Muslic plaatst eigen accenten Miron Muslic voert meteen flink wat wijzigingen door bij zijn debuut als T1 van Cercle. Geen spoor meer van Decostere, Miangue, Van der Bruggen en Ueda in de basiself. Zij worden vervangen door Daland, Vanhoutte, Torres en Somers.

clock 15:12 vooraf, 15 uur 12. Cercle op zoeken naar eerste punt(en) buitenshuis. Cercle kon net voor de interlandbreak nog eens een puntje rapen, thuis tegen KV Oostende. De vereniging leek zelfs lang op weg naar een tweede competitiezege, maar gaf in het slotkwartier nog een 2-0-voorsprong uit handen. Veel schoot Cercle niet op met de puntendeling, met amper 6 punten blijft het onderaan hangen. Buitenshuis kon Cercle dit seizoen nog geen enkel punt sprokkelen. Zowel op bezoek bij Westerlo, Standard, Genk en Club Brugge bleef het met lege handen achter. . Cercle op zoeken naar eerste punt(en) buitenshuis Cercle kon net voor de interlandbreak nog eens een puntje rapen, thuis tegen KV Oostende. De vereniging leek zelfs lang op weg naar een tweede competitiezege, maar gaf in het slotkwartier nog een 2-0-voorsprong uit handen.



Veel schoot Cercle niet op met de puntendeling, met amper 6 punten blijft het onderaan hangen. Buitenshuis kon Cercle dit seizoen nog geen enkel punt sprokkelen. Zowel op bezoek bij Westerlo, Standard, Genk en Club Brugge bleef het met lege handen achter.

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08. Twee wissels bij Gent. Geen Torunarigha in de kern bij AA Gent. Hij verdwijnt net als Hanche-Olsen uit de basis, al zit de Noor wel op de bank. Godeau en Okumu zijn hun vervangers. . Twee wissels bij Gent Geen Torunarigha in de kern bij AA Gent. Hij verdwijnt net als Hanche-Olsen uit de basis, al zit de Noor wel op de bank. Godeau en Okumu zijn hun vervangers.

clock 11:24 vooraf, 11 uur 24. Wij hebben ervaring met zo'n druk programma. We proberen iedereen scherp en fris te houden. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Wij hebben ervaring met zo'n druk programma. We proberen iedereen scherp en fris te houden. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

clock 11:22 vooraf, 11 uur 22. Druk programma op komst voor Gent. Nu de interlandbreak achter de rug is, komt er voor Gent een druk programma aan. De bekerwinnaar is ook nog actief in Europa en speelt vandaag zijn eerste van 9 wedstrijden in oktober. . Druk programma op komst voor Gent Nu de interlandbreak achter de rug is, komt er voor Gent een druk programma aan. De bekerwinnaar is ook nog actief in Europa en speelt vandaag zijn eerste van 9 wedstrijden in oktober.

clock 11:17 vooraf, 11 uur 17. Zorgt kersvers Cercle-coach Muslic voor de kentering? Na het 2-2-gelijkspel tegen Oostende nam Cercle Brugge afscheid van trainer Dominik Thalhammer. De Oostenrijker charmeerde in zijn eerste halfjaar, maar sprokkelde dit seizoen nog maar 6 punten met de Vereniging. Met assistent Muslic neemt er alvast geen onbekende het roer over. Kan de Bosniër de bezoekers vandaag al naar eerste puntengewin leiden? . Zorgt kersvers Cercle-coach Muslic voor de kentering? Na het 2-2-gelijkspel tegen Oostende nam Cercle Brugge afscheid van trainer Dominik Thalhammer. De Oostenrijker charmeerde in zijn eerste halfjaar, maar sprokkelde dit seizoen nog maar 6 punten met de Vereniging. Met assistent Muslic neemt er alvast geen onbekende het roer over. Kan de Bosniër de bezoekers vandaag al naar eerste puntengewin leiden?

clock 11:15 - Vooraf Vooraf, 11 uur 15