LIVE: Jutgla doet het weer voor Club Brugge, KV Mechelen moet achtervolgen

clock 46' tweede helft, minuut 46. Jutgla heeft er zin in en waagt meteen zijn kans met een schot van net buiten de zestien. Geen onaardige poging, maar wel over het doel van Coucke. . Jutgla heeft er zin in en waagt meteen zijn kans met een schot van net buiten de zestien. Geen onaardige poging, maar wel over het doel van Coucke.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:47 tweede helft, 21 uur 47. 2e helft. De bal rolt opnieuw op Jan Breydel. Is het moeilijkste gedaan voor Club of kan KV Mechelen de landskampioen nog in de problemen brengen? . 2e helft De bal rolt opnieuw op Jan Breydel. Is het moeilijkste gedaan voor Club of kan KV Mechelen de landskampioen nog in de problemen brengen?

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Het liep zeker niet van een leien dakje, maar een dominant Club staat aan de rust wel op voorsprong tegen KV Mechelen. De onvermijdelijke Jutgla maakte 10 minuten voor de rust het verschil met zijn zesde competitietreffer. . Rust Het liep zeker niet van een leien dakje, maar een dominant Club staat aan de rust wel op voorsprong tegen KV Mechelen. De onvermijdelijke Jutgla maakte 10 minuten voor de rust het verschil met zijn zesde competitietreffer.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Geen penalty. Onyedika gaat veel te makkelijk liggen in de zestien in een duel met Bolingoli. Scheidsrechter Van Damme laat terecht doorspelen. . Geen penalty Onyedika gaat veel te makkelijk liggen in de zestien in een duel met Bolingoli. Scheidsrechter Van Damme laat terecht doorspelen.

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 38' eerste helft, minuut 38.

clock 37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Ferrán Jutglà van Club Brugge. 1, 0. goal Club Brugge KV Mechelen 50' 1 0

clock 36' eerste helft, minuut 36. Jutgla opent de score! Het liep vanavond nog niet echt lekker voor Jutgla, maar nu is het dan toch raak voor de Spanjaard. Nielsen en Sowah zorgen voor de knappe voorbereiding en Jutgla werkt het van dichtbij keurig af. Coucke zit er nog bij, maar onvoldoende om de 1-0 te vermijden. De 6e competitietreffer al voor Jutgla. . Jutgla opent de score! Het liep vanavond nog niet echt lekker voor Jutgla, maar nu is het dan toch raak voor de Spanjaard. Nielsen en Sowah zorgen voor de knappe voorbereiding en Jutgla werkt het van dichtbij keurig af. Coucke zit er nog bij, maar onvoldoende om de 1-0 te vermijden. De 6e competitietreffer al voor Jutgla.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Club voert de druk nu op. Nusa zet zich door op rechts en legt goed terug op Jutgla, maar die mist zijn schot compleet. . Club voert de druk nu op. Nusa zet zich door op rechts en legt goed terug op Jutgla, maar die mist zijn schot compleet.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Jutgla laat het liggen. Na slordig balverlies van Schoofs schakelt Club snel om. Jutgla krijgt een prima kans aangeboden door Sobol, maar worstelt te veel met zijn balaanname. Het is voorlopig nog niet de avond van de Spaanse spits. . Jutgla laat het liggen Na slordig balverlies van Schoofs schakelt Club snel om. Jutgla krijgt een prima kans aangeboden door Sobol, maar worstelt te veel met zijn balaanname. Het is voorlopig nog niet de avond van de Spaanse spits.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Jutgla probeert het nog eens van ver, maar zijn schot gaat ruim naast. Het gaat moeizaam voor Club, KV Mechelen staat niet onder druk. . Jutgla probeert het nog eens van ver, maar zijn schot gaat ruim naast. Het gaat moeizaam voor Club, KV Mechelen staat niet onder druk.

clock 24' Jutgla niet voorbij Coucke. Eindelijk eens een bal tussen de palen van Club Brugge. Jutgla snijdt vanaf links naar binnen en haalt uit. Zijn lage schuiver wijkt nog licht af, maar Coucke gaat goed plat. . eerste helft, minuut 24. crucial save Jutgla niet voorbij Coucke Eindelijk eens een bal tussen de palen van Club Brugge. Jutgla snijdt vanaf links naar binnen en haalt uit. Zijn lage schuiver wijkt nog licht af, maar Coucke gaat goed plat.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Schoofs besluit te zwak. Bolingoli troeft Mechele af met een zuivere tackle en speelt de bal zo prima door naar Schoofs. Die krijgt een uitstekende kans, maar besluit de slap in de handen van Mignolet. . Schoofs besluit te zwak Bolingoli troeft Mechele af met een zuivere tackle en speelt de bal zo prima door naar Schoofs. Die krijgt een uitstekende kans, maar besluit de slap in de handen van Mignolet.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Nusa kan knappe aanval niet afronden. Knappe aanval bij Club, opgezet door Nusa. Het Noorse talent wordt uiteindelijk zelf aangespeeld in de zestien met een heerlijke passje van Vanaken, maar mikt van dichtbij hoog over. Peyre haalt de aanvaller meteen daarna fel onderuit, het is even bekomen voor Nusa. . Nusa kan knappe aanval niet afronden Knappe aanval bij Club, opgezet door Nusa. Het Noorse talent wordt uiteindelijk zelf aangespeeld in de zestien met een heerlijke passje van Vanaken, maar mikt van dichtbij hoog over. Peyre haalt de aanvaller meteen daarna fel onderuit, het is even bekomen voor Nusa.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Nusa ontbindt zijn duivels en zet Bolingoli vlot in de wind in de zestien. Zijn lage voorzet wordt in hoekschop gewerkt, maar die levert niks op voor Club. . Nusa ontbindt zijn duivels en zet Bolingoli vlot in de wind in de zestien. Zijn lage voorzet wordt in hoekschop gewerkt, maar die levert niks op voor Club.

clock 15' eerste helft, minuut 15.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Nielsen op de muur. Bates haalt Jutgla onderuit en Brugse publiek schreeuwt meteen om een gele kaart. Ref Van Damme houdt het bij een waarschuwing. Club houdt er wel een vrije trap aan over. Het schot van Nielsen wijkt af op de muur en wordt zo een makkelijk vangbal voor Coucke. . Nielsen op de muur Bates haalt Jutgla onderuit en Brugse publiek schreeuwt meteen om een gele kaart. Ref Van Damme houdt het bij een waarschuwing. Club houdt er wel een vrije trap aan over. Het schot van Nielsen wijkt af op de muur en wordt zo een makkelijk vangbal voor Coucke.